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Танковский: Есть такое ощущение, что гора с плеч упала
"Полесье" вырвало победу над "Колосом"
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Вячеслав Танковский поделился эмоциями от победы над "Колосом" (1:0) в 24-м туре УПЛ. Именно Танковский забил единственный гол в игре.
"Эмоции очень приятные, очень рад выйти и помочь команде. Порадовать болельщиков, они этого очень хотели - увидеть этот гол. Убежден, что они очень рады, мы - рады, весь Житомир рад. Мы разыгрывали аут, я был на подборе и видел, что Яссин принял мяч на 16-ти метрах. Была свободная зона, он прокатил мяч. Наконец поля уже мокрые по погоде и можно хорошо приложиться к мячу. Не могу сказать, что до гола мы играли плохо, просто команда действовала надежно - не хотели пропустить.
А когда забили гол, то "Колос" пошел отыгрываться, у нас появились зоны. У нас хорошо получалось выходить из обороны. Есть такое ощущение, что гора с плеч упала. Когда не выигрываешь 8 матчей да еще и на домашнем стадионе. Болельщики хотят и мы хотим почувствовать вкус победы. Гол хочу посвятить жене и маленькой дочери. Она еще не смотрит игры, но уже скоро начнет", - сказал Танковский.
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