Наставник Колоса: Беру полную ответственность на себя за тот результат, который есть

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение от "Полесья" (0:1) в матче 24-го тура УПЛ.

– Впечатления от игры положительные. От того, что создали моменты – я думаю достаточно, чтобы не проиграть, как минимум. Но конечно, результат и пропущенный мяч – это полный негатив. Я считаю, что команда сегодня сделала все, что могла, за что я ей очень благодарен.

Опять же если по игре, то она давалась. В принципе, мы ее не должны были, на мой взгляд, проигрывать. Но мы ее проиграли, за что беру полную ответственность на себя, потому что затягивается эта полоса.

Вроде бы, я не вижу у ребят равнодушия или то, что они опускают руки, но много таких болезненных поражений, которые очень сложно переживать. На последних минутах пропущены эти мячи – конечно, они бьют по психологии. Анализировать это, разбираться тоже непросто. Такое бывает, наверное, в футболе. Надо это переживать. Увидим, что будет дальше.

– Однако, по вашему мнению, все же справедлив сегодня результат?

– На мой взгляд, нет.

– Насколько вы удовлетворены действиями вашей команды в атаке и в обороне?

– Опять же сложно оперативно все это оценить объективно. Но, по моему мнению, в атаке мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть игру, еще раз говорю. Но мы свой гол пропустили, как можно быть доволен, когда ты проиграл?

– Если "Верес" победит, то от зоны переходных матчей "Колос" будет отделять 3 очка. Как считаете, вопрос вылета актуален сейчас для "Колоса"?

– Я надеюсь, что мы будем набирать очки. Но, конечно, большая плотность в турнирной таблице, и все может быть. К сожалению, мы оказались в такой ситуации непростой. Но нужно бороться, другого пути нет. Есть вызовы – искусственно созданные в данном случае. Это привело к такому результату. Есть разные причины, но в любом случае нельзя опускать руки.

– Ситуацию с пропущенным голом как прокомментируете? Там ведь Бондаренко был за пределами поля, даже вел спор с рефери.

– Я видел просто с тренерской скамьи это все. Возможно, я ошибался, но мне тоже показалось, что Бондаренко можно было запустить в игру. Потому что мяч уже ввели, уже пошел розыгрыш. Сейчас я вижу повтор: нам забили гол, и это не через одну или две секунды. То есть прошло достаточно времени, чтобы его можно было запустить в игру.

– По моей информации, руководство дало 2 матча на исправление ситуации. Правда ли это?

– Давайте эти разговоры останутся между нами. Единственное, что я беру полную ответственность за происходящее, за тот результат, который есть. Еще раз говорю: на мне ответственность. Поэтому я прекрасно это понимаю", – сказал Вишняк.