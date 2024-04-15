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Хавбек Колоса после поражения Полесью: Нет очков, нет побед, все злые
Олег Ильин считает итог матча незакономерным
Скриншот: УПЛ ТБ
Полузащитник "Колоса" Олег Ильин прокомментировал поражение от "Полесья" (0:1) в 24-м туре УПЛ.
– Если честно, эмоций совсем нет. Очень досадное поражение. Я считаю, что мы не заслуживали этого результата, но не хватает забитого мяча. Очень много предпосылок было. Результат, я считаю, незакономерный.
– Я видела, что очень эмоционально выходили игроки с поля, заходили в раздевалку, кто-то бил о дверь, кричал. Какая атмосфера в раздевалке?
– Сейчас очень напряженно как-то. Потому что нет очков, нет побед, все злые. Повторюсь, очень досадное поражение.
– Как ты считаешь, почему не хватило реализации моментов, которые сегодня создавал "Колос"?
– Наверное, какого-то хладнокровия. Очень было много желания. Не могли распорядиться моментами.
– То есть по настрою ты не можешь сказать, что команда была расслаблена?
– Нет, я наоборот хочу поблагодарить всех ребят. Все отдали силы, но чего-то не хватило. Будем работать, будем разбираться внутри команды, – сказал Ильин.
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