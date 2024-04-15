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Грисьо: Для Оболони, учитывая ее турнирное положение, каждая игра как финал
Защитник "пивоваров" прокомментировал ничью с "Минаем"
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Защитник "Оболони" Максим Грисьо прокомментировал ничью с "Минаем" (1:1) в матче 24-го тура УПЛ.
"Для "Оболони", учитывая ее турнирное положение, каждая игра как финал. В таком же положении был и наш сегодняшний соперник, который также прилагает усилия, чтобы избежать прощания с элитой.
Даже оставшись в дебюте в меньшинстве, мы не отказались от своей заточенности на атаку. Мне понравился командный дух "Оболони". В трудную минуту ребята сплотились и не позволили визави воспользоваться игрой в большинстве. Уже под занавес, в равных составах даже могли склонить чашу весов на свою сторону.
Справедливо ли было удаление нашего вратаря? Да, это был фол последней надежды, но, повторяю, это только заставило нас собраться и сыграть через не могу. Радуюсь, что Приймак сравнял счет с моей передачи.
Считаю, что итоговый счет по игре, хотя ничья не устроила ни нас, ни "Минай" и была на пользу конкурентам. Но "Оболонь" настроена по-боевому и собирается продолжить "прописку" в УПЛ. Сейчас среди аутсайдеров очень тесно, и 1-2 победы могут изменить ситуацию кардинально. Жаль только, что из-за перебора желтых карточек я не смогу помочь "Оболони" в пропущенном матче с "Александрией", - сказал Грисьо.
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