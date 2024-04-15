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Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0

Премьер-лига

Луганская команда выбирается из кризиса

Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Черноморец" весь сезон борются с кризисом. Точнее, пытаются не допустить того, чтобы трудные времена стали обыденностью. Получается с переменным успехом. Факт в том, что после победы над "Черноморцем" "Заря" уже практически сравнялась с одесситами по набранным очкам в таблице.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – ниже в галерее.

Фотогалерея

Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 1Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 2Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 3Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 4Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 5Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 6Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 7Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 8Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 9Антикризисная терапия. ФОТОрепортаж с матча Заря - Черноморец 1:0 - фото 10

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