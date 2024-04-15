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Вячеслав Шевчук назначен главным менеджером Руха
Функционер будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами
fcrukh.com
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Функционер будет занимать должность генерального менеджера.
Как отмечают в клубе, 44-летний специалист будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой "Руха", - пояснили в клубе.
В октябре 2018 года Шевчук возглавил донецкий "Олимпик", где работал главным тренером до апреля 2019 года.
В ноябре 2021 года начал работу на административных должностях, в частности стал спортивным директором "Вереса", а с января по ноябрь 2023 года был вице-президентом ровенского клуба.
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