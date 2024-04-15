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Вячеслав Шевчук назначен главным менеджером Руха

Премьер-лига
Обновлено

Функционер будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами

Вячеслав Шевчук назначен главным менеджером Руха

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" объявил о подписании контракта с экс-игроком, а нынче функционером Вячеславом Шевчуком.

Функционер будет занимать должность генерального менеджера.

Как отмечают в клубе, 44-летний специалист будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой "Руха", - пояснили в клубе.

В октябре 2018 года Шевчук возглавил донецкий "Олимпик", где работал главным тренером до апреля 2019 года.

В ноябре 2021 года начал работу на административных должностях, в частности стал спортивным директором "Вереса", а с января по ноябрь 2023 года был вице-президентом ровенского клуба.

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Вячеслав Шевчук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Б_РУХ_Т (Вислобоки)
15.04.2024 в 17:57
Де Шевчук, там скоро прийде ( заміню на більш делікатне слово) - кінець. В Русі вже директорів більше ніж підлеглих. Весь шлак збирають. Наступний тунеядець буде старший генеральний менеджер по звʼязкам з космосом і позаземними цивілізаціями.
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Комментарии 3
Б_РУХ_Т (Вислобоки)
15.04.2024 в 17:57
Де Шевчук, там скоро прийде ( заміню на більш делікатне слово) - кінець. В Русі вже директорів більше ніж підлеглих. Весь шлак збирають. Наступний тунеядець буде старший генеральний менеджер по звʼязкам з космосом і позаземними цивілізаціями.
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vlotko (Броди)
15.04.2024 в 17:33
Нарешті, потрапив до Львова.
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scorpius (Ck)
15.04.2024 в 17:52
А що, були з цим якісь проблеми?
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