Вячеслав Шевчук назначен главным менеджером Руха

" Рух " объявил о подписании контракта с экс-игроком, а нынче функционером Вячеславом Шевчуком.

Функционер будет занимать должность генерального менеджера.

Как отмечают в клубе, 44-летний специалист будет отвечать за коммуникацию и налаживание взаимоотношений с футбольными структурами в Украине и за рубежом и организацию проектов под эгидой "Руха", - пояснили в клубе.

В октябре 2018 года Шевчук возглавил донецкий "Олимпик", где работал главным тренером до апреля 2019 года.

В ноябре 2021 года начал работу на административных должностях, в частности стал спортивным директором "Вереса", а с января по ноябрь 2023 года был вице-президентом ровенского клуба.