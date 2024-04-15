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У Шабанова вирусная инфекция - его участие в матче с Динамо под вопросом

Премьер-лига
Обновлено

А Филипп Будковский восстановится примерно через месяц

У Шабанова вирусная инфекция - его участие в матче с Динамо под вопросом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Стала известна причина отсутствия защитника "Полесья" Артема Шабанова в последних матчах команды.

Как сообщает, у стоппера вирусная инфекция и высокая температура. Пока что сложно сказать, вернется ли он в строй до матча УПЛ с "Динамо", который состоится 21 апреля.

Что касается травмированного капитана команды Филиппа Будковского, который в недавнем поединке с "Минаем" получил перелом гайморовой кости, то похоже, он обойдется без хирургического вмешательства.

Сейчас для нападающего заказана защитная маска. Процесс восстановления займет около месяца.

Напомним, что "Полесье" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.

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Филипп Будковский Артем Шабанов Полесье (Житомир)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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