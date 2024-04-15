У Шабанова вирусная инфекция - его участие в матче с Динамо под вопросом

Стала известна причина отсутствия защитника " Полесья " Артема Шабанова в последних матчах команды.

Как сообщает, у стоппера вирусная инфекция и высокая температура. Пока что сложно сказать, вернется ли он в строй до матча УПЛ с "Динамо", который состоится 21 апреля.

Что касается травмированного капитана команды Филиппа Будковского, который в недавнем поединке с "Минаем" получил перелом гайморовой кости, то похоже, он обойдется без хирургического вмешательства.

Сейчас для нападающего заказана защитная маска. Процесс восстановления займет около месяца.

Напомним, что "Полесье" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в активе 39 очков.