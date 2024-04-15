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Еще один клуб УПЛ оборудовал убежище для зрителей. Ожидают разрешение от ОВА запустить болельщиков на трибуны

Премьер-лига
Обновлено

Это может случиться уже на ближайшем матче против Оболони

Еще один клуб УПЛ оборудовал убежище для зрителей. Ожидают разрешение от ОВА запустить болельщиков на трибуны

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Харьковский "Металлист 1925", который свои домашние матчи в УПЛ проводит на стадионе "Левый берег", планирует на постоянной основе допускать зрителей на трибуны.

Клуб уже оборудовал бомбоубежища рядом со стадионом, уладил все другие организационные вопросы и обратился за разрешением в местную военную администрацию. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

В клубе планируют провести со зрителями уже следующий календарный домашний матч - с "Оболонью". Он состоится 22-го апреля. Какое именно количество зрителей допустят на трибуны - пока неизвестно. Все будет зависеть от коммуникации с ОВА.

Отметим, что "Металлист 1925" - один из немногих клубов УПЛ в этом сезоне, которые не имели разрешения от ОВА на запуск зрителей на трибуны.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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