Еще один клуб УПЛ оборудовал убежище для зрителей. Ожидают разрешение от ОВА запустить болельщиков на трибуны

Харьковский "Металлист 1925", который свои домашние матчи в УПЛ проводит на стадионе "Левый берег", планирует на постоянной основе допускать зрителей на трибуны.

Клуб уже оборудовал бомбоубежища рядом со стадионом, уладил все другие организационные вопросы и обратился за разрешением в местную военную администрацию. Об этом UA-Футбол стало известно из собственных источников.

В клубе планируют провести со зрителями уже следующий календарный домашний матч - с "Оболонью". Он состоится 22-го апреля. Какое именно количество зрителей допустят на трибуны - пока неизвестно. Все будет зависеть от коммуникации с ОВА.

Отметим, что "Металлист 1925" - один из немногих клубов УПЛ в этом сезоне, которые не имели разрешения от ОВА на запуск зрителей на трибуны.