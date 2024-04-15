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Бутко: Джордан провел феноменальный матч. Убийца!
Капитан Зари подвел итог матча с Черноморцем
chornomorets.football
Капитан "Зари" Богдан Бутко прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура УПЛ с "Черноморцем" (1:0).
– Согласен, что игра против "Черноморца" была одной из лучших для "Зари" весной?
– Пожалуй, да. Сколько моментов мы создали у ворот Варакуты. Мы не реализовали три выхода один на один с голкипером. 20 ударов мы нанесли. Были наши атаки четыре атакующих игрока против двух соперников. То пас не туда отдадим, то еще что-нибудь. Я вообще не понимаю, как это происходит.
– От тебя были отличные подсказки на футбольном поле…
– Так и должно быть. Если я не буду требовать от своих партнеров, то как тогда результата добиваться? Мы хотим результата добиваться в каждой игре. Не разрешено ходить и спать на футбольном поле.
– Так же как и ты, многие эмоции проявлял и Роман Григорчук.
– Это требовательный тренер. Так и должно быть.
– Как тебе игра Джордана?
– Он провел феноменальный матч. Убийца! В первом круге мы столько мячей пропускали, на год вперед. Сейчас весной, если не ошибаюсь, это четвертый поединок на ноль.
– О чем говорили ваши тренеры после окончания встречи?
– Все понимали цену этой встречи. Впереди у нас две игры с "Шахтером".
– Для тебя игры с "Шахтером" принципиальны?
– Да. И важны эти матчи и принципиальны, и важны. Я питомец "Шахтера", мне удалось там отыграть несколько лет. Всегда интересно противостоять таким мастерам. Я периодически общаюсь с некоторыми ребятами из "Шахтера".
– Кубковое поражение в Одессе вспоминали перед этой встречей?
– Нет, но игра была очень важна. Я тогда не играл из-за травмы. Нет проходных игр. Всегда нужно выкладываться по максимуму.
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