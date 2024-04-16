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Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной

Премьер-лига

Футболист совершил ответственный шаг

Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин сделал предложение руки и сердца своей любимой девушке Марине Галаган, на которое она ответила согласием.

Приятной новостью поделилась девушка в своем Instagram. Анатолий перерепостил фото к себе на страницу и добавил: "Особый момент. Люблю безгранично".

Стоит отметить, что пара находится в отношениях еще с 2018 года.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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