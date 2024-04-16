Ротань: В каждом матче я чем-то недоволен, но в поединке с Динамо арбитр отработал хорошо

Главный тренер " Александрии " Руслан Ротань прокомментировал поражение судейство в матче с "Динамо" (0:1).

"Был ли фол в эпизоде с голом? Судья посмотрел ВАР и принял решение. Трудно говорить об этом. В каждом матче я чем-то недоволен, я, как и все, хочу побеждать. Но должен признать, что арбитр отработал хорошо, судил ровно, без ошибок, удаление справедливо. Если арбитр увидел в эпизоде с голом, что фола не было, то это нужно принять, как и результат", – сказал Ротань.