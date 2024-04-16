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Ротань: В каждом матче я чем-то недоволен, но в поединке с Динамо арбитр отработал хорошо

Премьер-лига

Тренер Александрии не имеет претензий к судейству в этом матче

Ротань: В каждом матче я чем-то недоволен, но в поединке с Динамо арбитр отработал хорошо

Фото: ФК Олександрія

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение судейство в матче с "Динамо" (0:1).

"Был ли фол в эпизоде с голом? Судья посмотрел ВАР и принял решение. Трудно говорить об этом. В каждом матче я чем-то недоволен, я, как и все, хочу побеждать. Но должен признать, что арбитр отработал хорошо, судил ровно, без ошибок, удаление справедливо. Если арбитр увидел в эпизоде с голом, что фола не было, то это нужно принять, как и результат", – сказал Ротань.

Напомним, что после 23 сыграенных матчей "Александрия" идет на 12-м месте в таблице, имея в автиве 24 очка.

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Михаил Черныш
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