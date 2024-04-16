Григорчук: Когда команда на 10-м месте в таблице, не играет в еврокубках - Одессе это не нужно

Главный тренер " Черноморца " Роман Григорчук рассказал о своем будущем в команде и оценил текущую ситуацию команды в турнирной таблице.

"Мы с руководством будущее не обсуждали. Но когда команда на 10-м месте в таблице, когда команда не играет в еврокубках... Одессе это не нужно. В Одессе должна быть хорошая команда, которая играет в еврокубках и показывает хороший футбол. Одесса этого заслуживает. Если ты не можешь подарить болельщикам такой футбол, то нужно думать, что делать... Но и нужны возможности, чтобы показывать такой футбол. Нужно подумать и оценить, а после этого принимать решение.

Задачи? Говорить о том, что нам нужно взять еще 5-6 очков и не волноваться о переходных матчах... Смешно даже об этом говорить. Выиграй у "Зари" – можно было о чем-то думать, то, что мы планировали. Матчей становится все меньше", – сказал Григорчук.