Петр Кушлык: Для Динамо и Шахтера легких прогулок в чемпионате не будет

Чем меньше времени остается до финиша чемпионата, тем напряженнее борьба на всех полюсах турнирной таблицы. С каждым туром претендентам на медали становится все труднее набирать очки. То же самое касается и команд, которые находятся в опасной зоне и на местах претендентов на переходные матчи. Завершившийся вчера (15.04.2024) 24-й тур Премьер-лиги наглядно продемонстрировал, что проходных матчей в заключительной части сезона-2023/24 быть не может априори.

Об этом корреспондент UA-Футбол поговорил с одним из представителей украинского тренерского корпуса Петром Кушлыком.

- В отчетном туре сразу оба гранды нашего футбола – "Динамо" и "Шахтер" завоевали три очка, выиграв с одинаковым счетом 1:0. Как тяжело дались "горнякам" и динамовцам эти победы?

- Для обоих самых титулованных наших клубов выездные поединки никак не оказались легкими прогулками. Взять хотя бы непростые условия, с которыми пришлось столкнуться участникам матча "Александрия" – "Динамо". Он неоднократно прерывался из-за воздушных тревог и длился в общей сложности четыре с половиной (!) часа. Понятно, что в таком режиме командам было возвращаться в игру непросто. И все же соперникам следует отдать должное за стремление сражаться, создавать моменты. Александрийцы достойно противостояли "Динамо", а весь второй тайм провели в большинстве. Но преимущество в классе команды Александра Шовковского над менее опытной "Александрией", как и желание, несмотря на многочисленное меньшинство достичь положительного результата, все же сказались. В одной из атак Бражко нанес точный удар под перекладину, и этот гол оказался единственным.

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На следующий день в Полтаве встречались "Ворскла" и "Шахтер", что обещало местным болельщикам интересное зрелище. Так оно и вышло. Было заметно, что хозяевам поля в отсутствие Скляра и Чеснакова труднее противостоять чемпиону, однако упрекать симпатичную команду Сергея Долганского в отсутствии желания и стремлении бороться с сильным соперником нельзя. Даже уступая в счете после гола Сикана, полтавчане все же стремились его изменить. Тем более что удаление Зубкова, который повел себя вовсе не по-джентльменски в столкновении с вратарем "Ворсклы" Исенко, должно было лишь способствовать хозяевам. Однако "Шахтер" довел матч до победного конца, продолжая удерживать первую строчку в таблице. Думаю, что знаковым в чемпионском противостоянии горняков и динамовцев станет их очная дуэль за три тура до финиша.

- Еще в одном из центральных матчей тура, в котором встречались "Рух" и "Кривбасс", была зафиксирована ничья, 1:1. Результат – по игре?

- "Рух" уже успел себя зарекомендовать как амбициозная молодая команда, обещающая стать достаточно конкурентоспособной в борьбе за высокие места. Впрочем, уже в нынешнем чемпионате подопечные Виталия Пономарева показывают, что им вполне по силам побороться за еврокубковую путевку. Так что в матче с "Кривбассом" получилось что-то вроде "Коса нашла на камень". Правда, на мой взгляд, львовяне выглядели целеустремленнее, однако гол гостей "в раздевалку" стал для них неожиданностью. Криворожцы не скрывают своих чемпионских намерений, поэтому поединок во Львове обязывал их думать о пополнении очкового багажа. Но нынешний "Рух" – не тот соперник, который преждевременно складывает оружие. Львовяне продолжали идти вперед и были за это вознаграждены. И все же, зная профессиональные и человеческие качества главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба, уверен: он будет делать все для того, чтобы достичь со своей командой максимума возможного. Этот специалист уже давно заслуживает вознаграждения в виде чемпионства.

– Ничейный итог по аналогичному львовскому результату был и в поединке "Металлиста 1925" с "Днепром-1". Судя по тому, что харьковчане сравняли счет только на третьей компенсированной ко второму тайма минуте, днепряне потеряли два очка?

– Несомненно. Можно себе представить, что творилось на душе у рулевого днепрян Юрия Максимова после финального свистка, что он даже не пришел на пресс-конференцию! И в самом деле, ему не позавидуешь: вести в счете большую часть игры, а пропустить мяч в добавленное время… Впрочем, не исключаю, что на результате матча сказалось отсутствие сразу трех ключевых исполнителей "Днепра-1" - Адамюка, Пихаленка и Филиппова. А вот для "Металлиста 1925" ничья с одним из претендентов на медали, да еще и спасенная под занавес поединка, это явное приобретение.

- Закрывая "ничейную" тему, хотелось бы поинтересоваться: насколько закономерен результат матча "Оболонь" - "Минай"?

– Эта игра мне понравилась. Даже, несмотря на большое количество брака со стороны футболистов обеих команд. Больше его было у "Миная" – значительно омоложенной после зимней паузы команды. Считаю, что после того, как закарпатцы с 12-й минуты играли в большинстве и повели в счете после реализованного пенальти во втором тайме, они обязаны были удержать результат. Однако вместо этого заработали на ровном месте удаление за вторую желтую карточку Корнийчука, что подбодрило футболистов "Оболони". Сравнив счет еще до удаления, они могли забить и победный мяч, но это им не удалось. Так что в данном случае, скорее всего, результат можно считать закономерным.

– Похоже, что "Заря" под руководством и.о. главного тренера Юрия Коваля сумела найти свою игру, о чем свидетельствует регулярный набор очков в весенней части чемпионата?

- После зимнего перерыва луганчане одержали несколько побед и начали восхождение по турнирным ступеням. Да, их игра изменилась – и это не может не обращать на себя внимание. Похоже, что футболистам "Зари" удалось избавиться от психологического бремени – вот и результаты не заставили себя долго ждать. В матче с "Черноморцем", отличающимся особой нестабильностью в этом чемпионате, луганская команда могла отметиться голами еще как минимум трижды, однако спортивное счастье было на стороне "Черноморца".

- Как думаете, вторая победа подряд "Полесье" свидетельствует о преодолении кризиса этой командой?

- Надо полагать, что да. Однако стоит еще немного подождать, ведь как правильно подметил наставник "Полесья" Сергей Шищенко, два победных матча – это еще не серия, а вот в случае трех выигрышей об этом уже можно говорить. Что же касается "Колоса", то у этого симпатичного коллектива весной что-то явно не заладилось. Шесть туров без побед – это довольно неутешительный показатель. Однако зная футбольное рвение Ярослава Вишняка можно не сомневаться, что ряд весенних неудач является временным явлением и он сможет настроить подопечных на стабильное турнирное продвижение.

- В отчетном туре сошлись две команды, которые в весенней части чемпионата больше теряют очки, чем набирают – ЛНЗ и Верес. Что скажете об этой игре, в которой черкащане одержали победу с минимальным счетом?

– Для дебютанта Премьер-лиги, черкасского ЛНЗ, этот чемпионат должен нести одну цель – закрепиться в элите. И это, несмотря на потерю очков в некоторых матчах, команде Олега Дулуба удается. У нее достаточно солидный подбор исполнителей, благодаря которому черкащане смогут рассчитывать в будущем на улучшение турнирных показателей. В отличие от ЛНЗ у "Вереса" дела не заладились еще в осенней части чемпионата. Потеряв тогда немало очков, нынешнему наставнику ровенчан Олегу Шандруку приходится наверстывать упущенное. А делать это очень нелегко, ведь весной у многих соперников тоже есть определенные турнирные задачи. Следовательно, борьба за сохранение прописки в классе сильнейших будет стоять перед "Вересом" до самого финиша. А вот что из этого выйдет – покажет время.

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