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Судаков: Сейчас мой кумир – это Фил Фоден
Хавбек Шахтера рассказал о своих идолах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос, кого он считает своими футбольными кумирами.
"Сейчас мой кумир – это Фил Фоден. Он невероятный футболіст - мне очень нравится, как он играет.
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Также мне очень нравится Лука Модрич, и я могу выделить еще третьего игрока – Андреса Иньесту", - рассказал Судаков.
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Источник:Caught Offside
Опубликовал: Михаил Черныш
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