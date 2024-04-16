Судаков: Сейчас мой кумир – это Фил Фоден

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос, кого он считает своими футбольными кумирами.

"Сейчас мой кумир – это Фил Фоден. Он невероятный футболіст - мне очень нравится, как он играет.

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