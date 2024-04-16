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Бутко: Интерес есть и от Зари и от других команд - будем разговаривать в конце сезона

Премьер-лига
Обновлено

Контракт защитника с Зарей истекает летом этого года

Бутко: Интерес есть и от Зари и от других команд - будем разговаривать в конце сезона

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко оценил нынешнее состояние луганской команды и прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны других команд.

"Полгода мы потеряли и сейчас нужно выигрывать каждую игру. И тогда может быть определенный результат: четвертое, пятое, шестое место. Все может быть, почему нет, нужно выигрывать каждую игру.

Можно ли говорить, что инцидент с долгами и бойкотом полностью исчерпан? Да. Это уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.

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Интерес ко мне есть от команд есть, и это очень хорошо. Честно говоря, сейчас я хочу только футбола, а когда закончится сезон, будем смотреть. Руководство "Зари" тоже со мной общалось. Будем ждать и разговаривать со всеми в конце сезона", - сказал Бутко.

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Богдан Бутко Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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