Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бутко: Интерес есть и от Зари и от других команд - будем разговаривать в конце сезона
Контракт защитника с Зарей истекает летом этого года
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "
"Полгода мы потеряли и сейчас нужно выигрывать каждую игру. И тогда может быть определенный результат: четвертое, пятое, шестое место. Все может быть, почему нет, нужно выигрывать каждую игру.
Можно ли говорить, что инцидент с долгами и бойкотом полностью исчерпан? Да. Это уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Интерес ко мне есть от команд есть, и это очень хорошо. Честно говоря, сейчас я хочу только футбола, а когда закончится сезон, будем смотреть. Руководство "Зари" тоже со мной общалось. Будем ждать и разговаривать со всеми в конце сезона", - сказал Бутко.
Популярное сейчас
- Барселона - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Зеленский подписал закон о мобилизации
- Умер чемпион мира 1974 года Бернд Хёльценбайн
- УПЛ. Александрия - Динамо 0:1. Вопреки удалению
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа