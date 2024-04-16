Бутко: Интерес есть и от Зари и от других команд - будем разговаривать в конце сезона

Защитник " Зари " Богдан Бутко оценил нынешнее состояние луганской команды и прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны других команд.

"Полгода мы потеряли и сейчас нужно выигрывать каждую игру. И тогда может быть определенный результат: четвертое, пятое, шестое место. Все может быть, почему нет, нужно выигрывать каждую игру.

Можно ли говорить, что инцидент с долгами и бойкотом полностью исчерпан? Да. Это уже история. Все видят, что мы работаем и показываем результат. Задолженности по зарплате нет.