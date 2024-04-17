  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игрок Полесья: Победа над Колосом забрала очень много сил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Полесья: Победа над Колосом забрала очень много сил

Премьер-лига

Житомирский клуб минимально обыграл ковалевцев

Игрок Полесья: Победа над Колосом забрала очень много сил

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский поделился впечатлениями от победы над "Колосом" (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

"Победа забрала очень много сил. Конечно, эмоции положительные. Я считаю, мы провели великолепную игру в атаке, контроль мяча, вертикальные передачи, много моментов, поэтому эмоции положительные - двигаемся дальше.

Мы просто продолжали играть в свой футбол. А когда ты играешь в свой футбол, моменты приходят, если правильно все делать. Мы делали все правильно, поэтому так и забили", - приводит слова Крушинского официальный сайт клуба.

На данный момент "Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 39 зачетных пунктов.

Читайте такжеХавбек Колоса: Такая игра, что я считаю, что Полесье нас не обыграло
По теме
yellow-arrow
Минай - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Судаков: Наполи зимой сделал хорошее предложение, но Шахтер его отклонил
yellow-arrow
Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Борис Крушинский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости