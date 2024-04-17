Игрок Полесья: Победа над Колосом забрала очень много сил

Полузащитник "Полесья" Борис Крушинский поделился впечатлениями от победы над "Колосом" (1:0) в матче 24-го тура УПЛ.

"Победа забрала очень много сил. Конечно, эмоции положительные. Я считаю, мы провели великолепную игру в атаке, контроль мяча, вертикальные передачи, много моментов, поэтому эмоции положительные - двигаемся дальше.

Мы просто продолжали играть в свой футбол. А когда ты играешь в свой футбол, моменты приходят, если правильно все делать. Мы делали все правильно, поэтому так и забили", - приводит слова Крушинского официальный сайт клуба.