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Хавбек Колоса: Такая игра, что я считаю, что Полесье нас не обыграло
Тем не менее, итоговый счет в пользу Полесья
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Полузащитник "Колос" Павел Ориховский прокомментировал итог
"Трудная игра. Хороший соперник, подбирающий квалифицированных игроков. Но такая игра, что я считаю, что они нас не обыграли. Лично для меня это самая обидная игра, потому что у нас были хорошие выпады, мы должны их реализовывать и вообще побеждать в этой игре.
Не хватило в завершающей фазе – последнего паса, точной передачи... Были хорошие переходы, были выбегания 3 в 2, 3 в 3, нам нужно было их реализовывать", - сказал Ориховский.
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