Хавбек Колоса: Такая игра, что я считаю, что Полесье нас не обыграло

Полузащитник "Колос" Павел Ориховский прокомментировал итог матча 24-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:1) .

"Трудная игра. Хороший соперник, подбирающий квалифицированных игроков. Но такая игра, что я считаю, что они нас не обыграли. Лично для меня это самая обидная игра, потому что у нас были хорошие выпады, мы должны их реализовывать и вообще побеждать в этой игре.

Не хватило в завершающей фазе – последнего паса, точной передачи... Были хорошие переходы, были выбегания 3 в 2, 3 в 3, нам нужно было их реализовывать", - сказал Ориховский.