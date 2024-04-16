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Хавбек Колоса: Такая игра, что я считаю, что Полесье нас не обыграло

Премьер-лига
Обновлено

Тем не менее, итоговый счет в пользу Полесья

Хавбек Колоса: Такая игра, что я считаю, что Полесье нас не обыграло

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Полузащитник "Колос" Павел Ориховский прокомментировал итог матча 24-го тура УПЛ с "Полесьем" (0:1).

"Трудная игра. Хороший соперник, подбирающий квалифицированных игроков. Но такая игра, что я считаю, что они нас не обыграли. Лично для меня это самая обидная игра, потому что у нас были хорошие выпады, мы должны их реализовывать и вообще побеждать в этой игре.

Не хватило в завершающей фазе – последнего паса, точной передачи... Были хорошие переходы, были выбегания 3 в 2, 3 в 3, нам нужно было их реализовывать", - сказал Ориховский.

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Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Павел Ореховский
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Источник:
FC Kolos Kovalivka
Опубликовал: Михаил Черныш
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