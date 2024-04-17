Полузащитник Кривбасса Хрвое Илич из-за травмы пропустит несколько недель

Во время субботнего поединка между "Рухом" и "Кривбассом" полузащитник криворожан Хрвое Илич получил повреждение голеностопа. Тогда игрок не смог продолжить игру и досрочно покинул поле в первом тайме.

В заключении, главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать на полузащитника в течение одной-двух недель. Хорват пропустит ближайший поединок с "Черноморцем", который состоится 20 апреля.

Добавим, что Хрвое Илич провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 голами и 2 передачами.