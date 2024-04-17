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Полузащитник Кривбасса Хрвое Илич из-за травмы пропустит несколько недель

Премьер-лига

Об этом сообщает пресс-служба клуба

Полузащитник Кривбасса Хрвое Илич из-за травмы пропустит несколько недель

Фото: пресслужби ФК "Кривбас"

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Во время субботнего поединка между "Рухом" и "Кривбассом" полузащитник криворожан Хрвое Илич получил повреждение голеностопа. Тогда игрок не смог продолжить игру и досрочно покинул поле в первом тайме.

В заключении, главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать на полузащитника в течение одной-двух недель. Хорват пропустит ближайший поединок с "Черноморцем", который состоится 20 апреля.

Добавим, что Хрвое Илич провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 голами и 2 передачами.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Александр Гресь
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