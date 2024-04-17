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Полузащитник Кривбасса Хрвое Илич из-за травмы пропустит несколько недель
Об этом сообщает пресс-служба клуба
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
Во время субботнего поединка между "Рухом" и "Кривбассом" полузащитник криворожан Хрвое Илич получил повреждение голеностопа. Тогда игрок не смог продолжить игру и досрочно покинул поле в первом тайме.
В заключении, главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб не сможет рассчитывать на полузащитника в течение одной-двух недель. Хорват пропустит ближайший поединок с "Черноморцем", который состоится 20 апреля.
Добавим, что Хрвое Илич провел в этом сезоне 21 матч, где отметился 3 голами и 2 передачами.
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