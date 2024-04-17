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Николини: Нужны предложения, которые могут удовлетворить и клуб, и игроков. Шахтер никого не держит

Премьер-лига

Один из тренеров горняков порассуждал о будущем Николая Матвиенко

Николини: Нужны предложения, которые могут удовлетворить и клуб, и игроков. Шахтер никого не держит

shakhtar.com

Новина українською

Тренер по физической подготовке "Шахтера" Карло Николини в интервью итальянским СМИ рассказал о ситуации с защитником команды Николаем Матвиенко.

"Он, как и другие, может стремиться к топ-клубам Европы. Матвиенко очень силен, это классический современный защитник. Он быстрый, левша и очень хорошо умеет занимать позицию. Вот почему я говорю, что два года назад у нас была уверенность в том, что мы создадим отличную команду.

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Помимо успехов на трансферном рынке и того, что южноамериканцев нужно ценить и развивать, настоящими бриллиантами были украинские футболисты. У нас были Трубин, Мудрик, таланты из своей страны, которые изменили ситуацию. Поэтому для наших талантов необходимы предложения, которые могут удовлетворить клуб и игроков. Мы никого не держим", - сказал Николини.

Напомним, что в текущем сезоне Матвиенко провел за "горняков" 25 матчей, в которых забил 5 голов.

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Источник:
Calcio Napoli 24
Опубликовал: Михаил Черныш
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