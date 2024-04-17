Надрыв мышцы бедра. Вингер Днепра-1 рассказал, сколько пропустит из-за травмы

Вингер " Днепра-1 " Максим Третьяков рассказал о повреждении, которое он получил на разминке перед матчем с "Металлистом 1925" (1:1) и назвал примерные сроки восстановления.

"В конце разминки перед матчем против Металлиста 1925 мы оттачивали удары по воротам: я сильно пробил "щекой" и почувствовал приводящую мышцу бедра - МРТ показало надрыв.

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К сожалению, снова остаюсь без футбола - примерно на три недели", - рассказал Третьяков.

Напомним, что 28-летний футболист в августе получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Он вернулся на поле 31 марта, сыграл 46 минут в 2 матчах.