  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Надрыв мышцы бедра. Вингер Днепра-1 рассказал, сколько пропустит из-за травмы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надрыв мышцы бедра. Вингер Днепра-1 рассказал, сколько пропустит из-за травмы

Премьер-лига

У днепрян просто эпидемия травм

Надрыв мышцы бедра. Вингер Днепра-1 рассказал, сколько пропустит из-за травмы

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Вингер "Днепра-1" Максим Третьяков рассказал о повреждении, которое он получил на разминке перед матчем с "Металлистом 1925" (1:1) и назвал примерные сроки восстановления.

"В конце разминки перед матчем против Металлиста 1925 мы оттачивали удары по воротам: я сильно пробил "щекой" и почувствовал приводящую мышцу бедра - МРТ показало надрыв.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

К сожалению, снова остаюсь без футбола - примерно на три недели", - рассказал Третьяков.

Напомним, что 28-летний футболист в августе получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска. Он вернулся на поле 31 марта, сыграл 46 минут в 2 матчах.

По теме
yellow-arrow
Невероятная развязка небанального матча. Александрия - Оболонь 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Шовковский: Караваев сейчас находится немного не в тех кондициях, на которые мы рассчитываем
yellow-arrow
Палкин: Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика
Максим Третьяков СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости