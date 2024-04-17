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Ротань: Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров

Премьер-лига

У тренера Александрии претензии к судьям матча с Оболонью

Ротань: Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров

Фото: upl.ua

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:2).

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"Недоволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.

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Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок "Оболони" шел на фол.

Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров", – рассказал Ротань.

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Руслан Ротань ФК Александрия Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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