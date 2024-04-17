Ротань: Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:2).

"Недоволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.

Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок "Оболони" шел на фол.

Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров", – рассказал Ротань.