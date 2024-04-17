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Ротань: Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров
У тренера Александрии претензии к судьям матча с Оболонью
Фото: upl.ua
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань подвел итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (2:2).
"Недоволен результатом, ведь игра была в наших руках, по всем статьям мы должны были побеждать. Нам нужно больше усилий, эмоций.
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Мне тяжело сейчас говорить про VAR, но мне кажется, что в эпизоде на 80-й минуте близко не было пенальти. Мне кажется, что больше игрок "Оболони" шел на фол.
Мы уже как минимум два поединка сыграли, где после матчей признают ошибки арбитров", – рассказал Ротань.
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