Невероятная развязка небанального матча. Александрия - Оболонь 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
Матч 15-го тура УПЛ между "Александрией" и "Оболонью" выдался на удивление захватывающим.
Три пенальти (один нереализованный), два гола в компенсированное ко второму тайму и итоговая ничья 2:2.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Погорелый 88, Скорко 90+2 (пенальти) - Тарануха 79 (пенальти), Краснопир 90+7
Нереализованный пенальти: Калюжный 44 (вратарь)
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