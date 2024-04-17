УПЛ. Александрия - Оболонь 2:2. Ротаню нужно пойти в церковь

В первом тайме "Александрия" по игре на фоне "Оболони" выглядела командой из другого эшелона или классового уровня. Подопечные Руслана Ротаня по всем компонентам переигрывали "пивоваров". Хозяева контролировали мяч, хорошо действовали позиционно и в прессинге. "Горожане" одинаково хорошо себя показывали, как в атаке, так и в обороне. Первая половина встречи была полностью за командой из одноименного города. Тотальная доминация.

Было лишь одно, однако огромное "НО" - реализация. Точнее ее катастрофическое отсутствие. Хозяева поля создали очень много моментов и имели множество шансов для того, чтобы забивать сразу несколько мячей. Но в этот день праздновал свой 28-й день рождения Назария Федоривский. Голкипер гостей тянул буквально все, что летело в сторону его ворот.

Опасно в составе "Александрии" пробивали Калюжный, Калитвинцев и Кулаков. Были и невероятные сейвы, и перекладина и выход один на один. Однако все в молоко.

Хотя бы один гол, откровенно, напрашивался. И в конце концов в самой концовке первых 45 минут подопечные Ротаня заработали пенальти. 11-метровый взялся исполнять Калюжный. Но свой кураж поймал именинник Федоривский и без проблем потянул слабый удар от хавбека "Александрии". Лицо наставника "желто-черных" можно было понять. Сколько еще же нужно моментов, чтобы размочить счет?! Игра идет, моменты приходят один за другим, но мяч никак не лезет в ворота.

Следует отдать должное тренеру "пивоваров" Валерию Иващенко. Коуч "зеленых" провел в перерыве двойную замену, что помогло более-менее выровнять игру. Да, инициативой все еще владели хозяева, однако киевляне хотя бы чаще стали приближаться к последней трети соперника. На руку столичной команде также сыграла травма Шулянского. На старте второго тайма лучший бомбардир "горожан" получил серьезное повреждение и не смог продолжить игру.

По игре напрашивался следующий вывод: Руслан Петрович умеет ставить игровой стиль своим подопечным, однако что же ты сделаешь, если твои футболисты не могут конвертировать невероятное статистическое преимущество во взятие ворот... И такое впечатление, что игроки "Александрии" прочитали мысли своего коуча и на экваторе второй половины наконец-то довели атаку до своего логического завершения. Но это уже было какое-то проклятие - офсайд. Михайленко находился в положении вне игры.

А дальше, а дальше произошло что-то алогичное. Кампуш грубо ошибся у своих ворот и слабо сбросил на Ермакова. В итоге мяч ушел за пределы поля от ноги Таранухи. Казалось, это все, эпизод исчерпан. Однако, ассистенты Козыка позвали главного арбитра для просмотра повтора. Было четко видно, что вратарь "горожан" сначала сыграл в мяч, однако судья указал на точку. Невероятно спорный и резонансный эпизод.

Страж ворот "горожан" угадал направление полета мяча, но Тарануха, в отличие от Калюжного, пробил очень мощно и прошил Ермакова. После этого матч приобрел какой-то огненный характер! Что это было?!

Хозяева провели невероятную концовку и за четыре минуты перевернули игру с ног на голову. Два гола организовали вышедшие на замену игроки в составе "Александрии". Сначала 20-летний Погорелый выпрыгнул выше всех и красиво головой переправил мяч в сетку. Не успели гости оправиться, как еще один пенальти заработали "горожане" - Скорко не промахнулся. Вау!

Было определенное ощущение, что Ярослав Козык искал этот момент, поскольку понимал свою ошибку в эпизоде Таранухи и Ермакова. Хотя уже к назначению именно этого 11-метрового вопросов не было - все чисто. Арбитра можно поблагодарить за такой интригующий матч. У киевского коллектива за 90 минут не было моментов от слова совсем.

Если бы поединок так и закончился, мы бы однозначно говорили бы о тренерском факторе Руслана Ротаня и мощном камбэке хозяев. И это было бы максимально справедливо. "Александрия" по всем составляющим полностью переиграла своего визави.

Но дальше случился еще один гол, который максимально выбивался из логики поединка. Классно пробил Краснопир. За характер "пивоваров" можно только похвалить. Наборолись на этот мяч? Да. Наиграли структурно хотя бы на ничью? Однозначно, нет.

Тотальное невезение и доминация команды Руслана Ротаня, по другому и не скажешь ... Реализовывай все моменты и спокойно закрывай игру еще в первом тайме. Да, "Александрия", к сожалению, умеет создать проблемы сама себе. Однако в этом матче не обошлось и без посторонних факторов.

Перенесенный матч 15-го тура УПЛ сезона 2023/24

17.04.2024. Александрия, КСК "Ника"

"Александрия" - "Оболонь" 2:2

Голы: Погорелый 88, Скорко 90+2 (пенальти) - Тарануха 79 (пенальти), Краснопир 90+7

Незасчитанный гол - Михайленко 73 (офсайд)

Нереализованный пенальти - Калюжный 44 (вратарь)

"Александрия": Ермаков - Ковалец, Калитвинцев (Беззера 71), Кулаков, Шулянский (Беляев 55), Логинов (Белошевский 71), Мартынюк, Кампуш, Копына (Скорко 86), Михайленко (Погорелый 86).

Запасные: Довгий (в), Шевченко (в), Кравченко, Сигеев, Билошевский, Беляев, Скорко, Безерра, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый.

Главный тренер: Руслан Ротань.

"Оболонь": Федоривский - Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев (Чернов 62), Черненко, Мороз (Косовский 62), Груша (Прокопенко 46), Тарануха (Вовкун 87), Вишневский (Краснопир 46).

Запасные: Кичак (в), Марченко (в), Вовкун, Запорожец, Карась, Косовский, Прокопенко, Суханов, Чернов.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждения: Калюжный 11, Груша 42, Мороз 47, Прокопенко 60, Беляев 68, Ермаков 78, Вовкун 90+1.

Арбитр: Ярослав Козык.