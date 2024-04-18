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Сикан забил очередной гол за Шахтер, едва не получив травму

Премьер-лига
Обновлено

В ворота Зари

Сикан забил очередной гол за Шахтер, едва не получив травму

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В Киевской области продолжается перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". На 30-ой минуте номинальные гости вышли вперед.

Азаров на фланге разобрался с несколькими оппонентами и сделал высокую навесную передачу на дальнюю штангу. Вратарь "Зари" был отрезан от мяча, Сикан выпрыгнул и головой легко переправил снаряд в сетку.

При этом форвард "Шахтера" едва не травмировался. Он ударился о каркас ворот. Сикану помогли врачи, он продолжил игру.

Сикан забил очередной гол за Шахтер, едва не получив травму - изображение 1

По состоянию на сороковую минуту матча счет 1:0 в пользу "Шахтера".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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