Сикан забил очередной гол за Шахтер, едва не получив травму

В Киевской области продолжается перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". На 30-ой минуте номинальные гости вышли вперед.

Азаров на фланге разобрался с несколькими оппонентами и сделал высокую навесную передачу на дальнюю штангу. Вратарь "Зари" был отрезан от мяча, Сикан выпрыгнул и головой легко переправил снаряд в сетку.

При этом форвард "Шахтера" едва не травмировался. Он ударился о каркас ворот. Сикану помогли врачи, он продолжил игру.

По состоянию на сороковую минуту матча счет 1:0 в пользу "Шахтера".