Вопиющая ошибка горняков. Заря в меньшинстве сравняла счет в матче с Шахтером

В Киевской области продолжается перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". До перерыва Сикан вывел дончан вперед, а во втором тайме положение "Зари" осложнилось удалением Джордана.

"Шахтер" полностью контролировал игру, но допустил ошибку с контратакой соперника. "Заря" отбилась от подачи углового, Антюх отпасовал на Герреро, тот убежал от оппонента и отпасовал на Кирюханцева, который переиграл Ризныка.

1:1 по состоянию на 84-ю минуту.