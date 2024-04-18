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Вопиющая ошибка горняков. Заря в меньшинстве сравняла счет в матче с Шахтером

Премьер-лига

Убийственная контратака

Вопиющая ошибка горняков. Заря в меньшинстве сравняла счет в матче с Шахтером

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В Киевской области продолжается перенесенный матч 10-го тура УПЛ между "Зарей" и "Шахтером". До перерыва Сикан вывел дончан вперед, а во втором тайме положение "Зари" осложнилось удалением Джордана.

"Шахтер" полностью контролировал игру, но допустил ошибку с контратакой соперника. "Заря" отбилась от подачи углового, Антюх отпасовал на Герреро, тот убежал от оппонента и отпасовал на Кирюханцева, который переиграл Ризныка.

1:1 по состоянию на 84-ю минуту.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vlotko (Броди)
18.04.2024 в 17:25
Панчишин - 12 футболіст ШД ?
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1
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Комментарии 3
vlotko (Броди)
18.04.2024 в 17:25
Панчишин - 12 футболіст ШД ?
Ответить
1
1
avatar
scorpius (Ck)
18.04.2024 в 17:30
А що він зробив?
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1
0
Kondor (Веселе)
18.04.2024 в 17:30
Ню-ню...
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0

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