Гендир Руха: Вокруг Карпат есть атмосфера ненависти. Гнилизна и негатив

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин рассказал про конкуренцию с "Карпатами", в которых функционер проработал больше 13 лет.

"Я не сошелся во взглядах. Я почувствовал, что перестаю быть эффективным. Не видел смысла продолжать. Мне стало некомфортно и неинтересно. Это мое внутренне отношение было. Почувствоал, что не могу там больше находиться.

В "Рух" я шел, потому что хочу себя реализовать, классный проект. Верю, что я могу себя тут реализовать, а раньше такого не было.

Если сравнивать сейчас – это главное понятие, это атмосфера. Важно, когда люди в клубе передают тебе позитивные флюиды.

Никто не может создать такую атмосферу в "Карпатах". Меняются владельцы, меняются менеджеры, а суть не меняется.

Вокруг "Карпат" есть такая атмосфера ненависти. Я это чувствую. Есть гнилизна и негатив. Есть категория людей, которые тебе желают неуспеха. Там такая среда.

Все это нависает над клубом, к сожаленрю", - сказал Дедышин.