Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", получил тяжелую травму в матче чемпионата Бразилии против "Жувентуде" (0:2).

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию и начнет процесс восстановления.

Клуб не указал сроки восстановления, но ориентировочно бразилец будет вне футбола как минимум 6 месяцев.

Арендное соглашение Майкона заключено до конца 2024 года. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.