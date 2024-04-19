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Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
Майкон вылетел минимум на полгода
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", получил тяжелую травму в матче чемпионата Бразилии против "Жувентуде" (0:2).
Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, у 26-летнего футболиста разрыв крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни игрок перенесет операцию и начнет процесс восстановления.
Клуб не указал сроки восстановления, но ориентировочно бразилец будет вне футбола как минимум 6 месяцев.
Арендное соглашение Майкона заключено до конца 2024 года. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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