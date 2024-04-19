Карабин - о матче с Минаем: Сейчас это гораздо более острая и опасная команда

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин рассказал о подготовке команды к поединку с "Минаем".

"Команда с хорошим настроением готовится к матчу с "Минаем" - мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.

Если сравнивать, как играл "Минай" в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. Но "Рух" привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах - ее следует продолжать и получать положительный результат", - сказал Карабин.