Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карабин - о матче с Минаем: Сейчас это гораздо более острая и опасная команда
Форвард "Руха" ожидает непростой поединок с закарпатским клубом
Фото: ФК Рух
Нападающий "Руха" Ярослав Карабин рассказал о подготовке команды к поединку с "Минаем".
"Команда с хорошим настроением готовится к матчу с "Минаем" - мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.
Если сравнивать, как играл "Минай" в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.
Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. Но "Рух" привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах - ее следует продолжать и получать положительный результат", - сказал Карабин.
Матч "Минай" - "Рух" состоится 22 апреля и начнется в 13:00.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера порвал крестообразные связки колена
- Таблица коэффициентов. Греция ушла в отрыв от Украины, Боруссия угрожает позициям Шахтера
- В России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, бивший ракетами по Украине
- УПЛ. Минай - Динамо 1:3. Киев потерял контроль над игрой, но не победу
- Бывшая жена Кака инициировала развод из-за идеальности футболиста
- Красотка дня. Невероятная жена одного из лидеров Барселони Марка-Андре Тер Штегена. ФОТО