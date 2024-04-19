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Карабин - о матче с Минаем: Сейчас это гораздо более острая и опасная команда

Премьер-лига

Форвард "Руха" ожидает непростой поединок с закарпатским клубом

Карабин - о матче с Минаем: Сейчас это гораздо более острая и опасная команда

Фото: ФК Рух

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Нападающий "Руха" Ярослав Карабин рассказал о подготовке команды к поединку с "Минаем".

"Команда с хорошим настроением готовится к матчу с "Минаем" - мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.

Если сравнивать, как играл "Минай" в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это гораздо более острая и опасная команда. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. Но "Рух" привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах - ее следует продолжать и получать положительный результат", - сказал Карабин.

Матч "Минай" - "Рух" состоится 22 апреля и начнется в 13:00.

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Рух (Львов) ФК Минай Ярослав Карабин
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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