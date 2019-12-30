Михаил Хома: Произошел когнитивный диссонанс – как DZIDZIO может так спеть гимн

Михаил Хома, фронтмен группы DZIDZIO, который исполнял гимн Украины перед отборочным матчем Евро-2020 Украина – Литва (2:0), рассказал о своей связи с футболом.

- Какие самые крутые реакции прилетали от футболистов на ваше исполнение гимна?

– Видел коменты нестандартные. Они удивлены. Произошел когнитивный диссонанс – как DZIDZIO может так спеть гимн. Ну могу, но никому этого не показывал. Время пришло, звезды сошлись. Шевченко – тренер сборной, все совпало. Звезды сошлись для победы.

- Вас что-то до гимна связывало с футболом?

– Я был страшным не просто фанатом, а фанатиком футбола. Смотрел со своим папой. Мы так переживали. Все началось с Леоненко, потом сборная Украины, за "Динамо" болел так, что плакал.

В детстве не понимал, почему наших ребят начали продавать, почему они ушли в другие клубы – Шевченко, Ребров. Принял это как предательство. Такая хорошая команда, все только началось. Теперь я возвращаюсь в футбол навсегда. Сейчас сборная звездная, самое время для побед.