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Михаил Хома: Произошел когнитивный диссонанс – как DZIDZIO может так спеть гимн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Фронтмен группы рассказал о своих футбольных переживаниях

Михаил Хома: Произошел когнитивный диссонанс – как DZIDZIO может так спеть гимн
Новина українською

Михаил Хома, фронтмен группы DZIDZIO, который исполнял гимн Украины перед отборочным матчем Евро-2020 Украина – Литва (2:0), рассказал о своей связи с футболом.

- Какие самые крутые реакции прилетали от футболистов на ваше исполнение гимна?

– Видел коменты нестандартные. Они удивлены. Произошел когнитивный диссонанс – как DZIDZIO может так спеть гимн. Ну могу, но никому этого не показывал. Время пришло, звезды сошлись. Шевченко – тренер сборной, все совпало. Звезды сошлись для победы.

- Вас что-то до гимна связывало с футболом?

– Я был страшным не просто фанатом, а фанатиком футбола. Смотрел со своим папой. Мы так переживали. Все началось с Леоненко, потом сборная Украины, за "Динамо" болел так, что плакал.

В детстве не понимал, почему наших ребят начали продавать, почему они ушли в другие клубы – Шевченко, Ребров. Принял это как предательство. Такая хорошая команда, все только началось. Теперь я возвращаюсь в футбол навсегда. Сейчас сборная звездная, самое время для побед.

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В статье: Украина DZIDZIO
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.12.2019 в 21:45
Молодець!!! З-запорєбриків зараз буде штормити
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