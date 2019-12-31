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DZIDZIO: Когда Украина обыграла Сербию 5:0, сорвал голос на трибунах

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Михаил Хома рассказал, как он болеет за сборную

DZIDZIO: Когда Украина обыграла Сербию 5:0, сорвал голос на трибунах
Новина українською

Михаил Хома, фронтмен группы DZIDZIO, рассказал, как он переживал за сборную Украины в отборе Евро-2020.

– На какой позиции бы играли, если бы были футболистом?

– У меня есть характер забивать гол.

– Вы со Львовской области. Для вас ближе "Карпаты" или "Динамо"?

– Были периоды и там, и там. Мне сейчас нравится сборная, здесь собрались звезды. Еще раз говорю: звезды сошлись для победы. Давайте искренне вместе поверим, что мы можем победить. У нас те же ноги, те же руки, те же возможности, один мяч.

– Как вы смотрите матчи сборной Украины?

– Вы себе не представляете. Соседи стучат по батареям, потому что я страшно кричу. Я эмоциональный человек, не могу просто без эмоций переживать. Помню, приехал на "Арену Львов", когда сборная победила кого-то 5:0.

– Сербию.

– Господи, вы себе не представляете, я сорвал себе голос, хрипел. Но я себе сопоставил, что нужно возвращаться к футболу. И тут мне предложили спеть гимн.

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В статье: Украина DZIDZIO Михайло Хома
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Источник:
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