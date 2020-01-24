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Шевченко: Приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все ради сборной

Шевченко: Приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил клубы УПЛ за поддержку в вопросе изменения календаря чемпионата для лучшей подготовки сборной к Евро-2020.

"Хочу поблагодарить клубы УПЛ за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной.

Теперь я надеюсь на положительное решение и исполкома УАФ. Моя просьба, прежде всего, была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной.

Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата Премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
24.01.2020 в 19:23
Яке " понимание " ? Нехай почитає вислови Шарана, Суркіса та і ШД з євровесною не в захваті від дій Асоціації ФУ. Все зводиться до того, що правила під час гри не можна змінювати.
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ПетроФ (Луцьк)
24.01.2020 в 19:05
ну да)) клуби в яких грають збірники чомусь були проти. Ще бі запитали в різних інгульців з минаїм)и))
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