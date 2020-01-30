Шевченко: У Яремчука достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал травму форварда Романа Яремчука.

"Роман сейчас проходит реабилитацию, я разговаривал с ним буквально неделю назад, когда ему сделали операцию. Я думаю, у него есть достаточно времени, чтобы начать играть и подготовиться к Евро-2020. Для него сейчас, прежде всего, важно подготовиться и не спешить с выходом на поле, и выходить здоровым", - сказал Шевченко.

Как сообщалось ранее, период восстановления игрока составит 2-3 месяца.

Напомним, что в этом сезоне Роман забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах на клубном уровне.