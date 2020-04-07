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Коноплянка признался, почему не смог работать агентом сам для себя

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Пришлось просить папу

Коноплянка признался, почему не смог работать агентом сам для себя
Новина українською

Полузащитник левого фланга национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что в свое время сам для себя выполнял функции агента.

Было много звонков от разных агентов, поэтому попросил отца помочь, дал ему все эти номера, чтобы звонили ему. А он все это фильтровал.

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Тогда отец мне сообщал, с кем можно разговаривать. Долгое время я был сам себе агентом, но потом понял, что это тяжеловато.

Напомним, что во взрослом футболе Евгений с 2007 года. За свою карьеру он поиграл в днепровском "Днепре", испанской "Севилье", немецком "Шальке 04", а теперь - в донецком "Шахтере".

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
07.04.2020 в 15:12
потому что ленив))))
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