Коноплянка признался, почему не смог работать агентом сам для себя

Полузащитник левого фланга национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, что в свое время сам для себя выполнял функции агента.

Было много звонков от разных агентов, поэтому попросил отца помочь, дал ему все эти номера, чтобы звонили ему. А он все это фильтровал.

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Тогда отец мне сообщал, с кем можно разговаривать. Долгое время я был сам себе агентом, но потом понял, что это тяжеловато.

Напомним, что во взрослом футболе Евгений с 2007 года. За свою карьеру он поиграл в днепровском "Днепре", испанской "Севилье", немецком "Шальке 04", а теперь - в донецком "Шахтере".