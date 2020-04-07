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Коноплянка за Кирова. Игрок высказался против декоммунизации

Премьер-лига
(2 голосов)

Кировоград или Кропивницкий?

Коноплянка за Кирова. Игрок высказался против декоммунизации
Новина українською

Евгений Коноплянка, вингер левого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины высказался о переименовании родного города из "Кировограда" на "Кропивницкий".

Мне привычнее Кировоград. Знаю, что сейчас Кропивницкий.

Зачем поменяли? Не могу понять. Для меня родной город, все же, Кировоград.

Напомним, что город переименовали в 2016 году в рамках процесса всеукраинской декоммунизации. Ведь Сергей Киров, в честь которого называли город в 1934-2016 годах, был коммунистическим деятелем и не имел никакого отношения к городу.

А Марко Кропивницкий, в честь которого назван город с 2016-го - известный украинский писатель, режиссер и драматург начала ХХ века, уроженец села Кропивницкое на Кировоградщине. В городе основал один из самых известных украинских театров.

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В статье: Евгений Коноплянка Кировоград Кропивницкий
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Комментарии (10)
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Харьковчанин (Харків)
07.04.2020 в 13:13
Він лише спортсмен та навряд взагалі щось розуміє про громадянські та історичні процеси.
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Zapp Brannigan (Київ)
07.04.2020 в 13:09
Коли хтось каже, нащо міняти назви, то наводжу простий приклад. У Києві була вул. Патріса Лумумби - людини, яку називали конголезьким різником (за геноцид білого населення Конго) і людини, яка НІКОЛИ не була в Києві. Процентів 80 жителів цієї вулиці мабуть тупо не знали, в честь кого вона названа. І я не думаю, що були в захваті від назви - не в Африці ж живемо. Зараз вулиця названа в честь Іоанна Павла ІІ - дійсно святої людини. Погане перейменування??
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0
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
07.04.2020 в 13:14
Й-му смішному , увядающємуся лісту це не дійде .
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0
0
GENDARM (Kyiv)
07.04.2020 в 12:56
Не стріляйте в нього, він футболіст (боксер, баскетболіст, тенісист, легкоатлет, короче спортсмен). Думати і говорити, то не його. Хай копає м'ячик. Сама думка про те, такі особи думають, мають викликати страх і огиду.
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+3
0
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trust in LFC1892 (Киев)
07.04.2020 в 12:36
Его дело. Его право. Родился он таки в Кировограде. Да и не спросил никто ни его, ни всех остальных жителей города хотят ли они переименования как такового. Да и во всех остальных случаях (других нас. пунктов) никто никого не спрашивал.
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+2
-3
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Zapp Brannigan (Київ)
07.04.2020 в 12:56
Як це не питав? Там громадське обговорення було, хто хотів - пропонував свій варіант назви. Там штук 5-7 різних назв пропонували...
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+2
0
momuaua (Киев)
07.04.2020 в 12:23
Дебил, мозгов нет. Ребенок до сих пор...
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+2
-3
oda1979 (Запорожье)
07.04.2020 в 12:23
Одним словом, балаболище..
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+2
-2
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Инспектор ( )
07.04.2020 в 11:48
Конопа еще тот ... , ну у которых в голове...
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+3
-3
vr250278 (Цветково.Черкасская)
07.04.2020 в 13:08
Воші ? Нє-е , його мамка казали , що давно дустом вивели.
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