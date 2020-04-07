Коноплянка за Кирова. Игрок высказался против декоммунизации

Евгений Коноплянка, вингер левого фланга "Шахтера" и национальной сборной Украины высказался о переименовании родного города из "Кировограда" на "Кропивницкий".

Мне привычнее Кировоград. Знаю, что сейчас Кропивницкий. Зачем поменяли? Не могу понять. Для меня родной город, все же, Кировоград.

Напомним, что город переименовали в 2016 году в рамках процесса всеукраинской декоммунизации. Ведь Сергей Киров, в честь которого называли город в 1934-2016 годах, был коммунистическим деятелем и не имел никакого отношения к городу.

А Марко Кропивницкий, в честь которого назван город с 2016-го - известный украинский писатель, режиссер и драматург начала ХХ века, уроженец села Кропивницкое на Кировоградщине. В городе основал один из самых известных украинских театров.