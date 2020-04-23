Бойко: Верю, что нынешняя сборная Украины заслуживает победы на чемпионате Европы

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко рассказал, какие цели он ставит перед собой на ближайшее будущее.

"Хочется выиграть чемпионат Украины с "Динамо".

Также хочется со сборной Украины удачно выступить на чемпионате Европы. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то. Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но я считаю, что эта сборная заслуживает победы на чемпионате Европы. Как бы смешно это не звучало - я в это верю. Хочу, чтобы именно эта сборная получила эту победу. Для меня это очень важно", - сказал Бойко.