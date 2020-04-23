Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бойко: Верю, что нынешняя сборная Украины заслуживает победы на чемпионате Европы
Слова бы Дениса, да богу в уши
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко рассказал, какие цели он ставит перед собой на ближайшее будущее.
"Хочется выиграть чемпионат Украины с "Динамо".
Также хочется со сборной Украины удачно выступить на чемпионате Европы. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то. Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но я считаю, что эта сборная заслуживает победы на чемпионате Европы. Как бы смешно это не звучало - я в это верю. Хочу, чтобы именно эта сборная получила эту победу. Для меня это очень важно", - сказал Бойко.
Новости по теме
- 23:07 Lifestyle Кинг-Конг жив: Денис Бойко показал, что вытворяет на карантине с соблазнительной женой
- 21:54 Украинские Вся проблема и вина на мне - Бойко рассказал, почему у него не получилось в Бешикташе
- 12:44 Украинские Бойко - о финале Лиги Европы: Тяжелое воспоминание, такой шанс дается раз в жизни