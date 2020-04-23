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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Бойко: Верю, что нынешняя сборная Украины заслуживает победы на чемпионате Европы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Слова бы Дениса, да богу в уши

Бойко: Верю, что нынешняя сборная Украины заслуживает победы на чемпионате Европы
Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко рассказал, какие цели он ставит перед собой на ближайшее будущее.

"Хочется выиграть чемпионат Украины с "Динамо".

Также хочется со сборной Украины удачно выступить на чемпионате Европы. Хотелось бы именно с этой сборной, с этими футболистами выиграть что-то. Это, возможно, самоуверенно и нагло с моей стороны, но я считаю, что эта сборная заслуживает победы на чемпионате Европы. Как бы смешно это не звучало - я в это верю. Хочу, чтобы именно эта сборная получила эту победу. Для меня это очень важно", - сказал Бойко.

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В статье: Денис Бойко Украина Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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vladimir3354 (Мукачево)
23.04.2020 в 20:37
Короткий анекдот від динамівця: "Хочется выиграть чемпионат Украины с "Динамо".
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Maldini (Киев)
23.04.2020 в 20:32
тЫ ЧЁ ПИЛ ИЛИ ЕЛ?
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0


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