Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Топ-3 матча Зинченко за сборную Украины: вспомнил игру, после которой неделю не мог спать
Элитный раунд с U-17
Александра Зинченко, хавбека сборной Украины и английского "Манчестер Сити", спросили о 3 наиболее памятных матчах за "сине-желтых".
Первое, по словам Александра, что приходит на ум, - это недавний домашний поединок с Португалией.
"Второй матч - против сборной Румынии, когда я забил дебютный гол.
Третий - против сборной Германии на уровне U-17 в элит-раунде, когда нас тренировал Александр Головко. Соперников тогда играли Юлиан Брандт, Джонатан Та, Тимо Вернер. Немцев устраивала как победа, так и ничья, нам же нужно было выигрывать.
Игры элит-раунда проходили именно в Германии. Оппоненты «возили» нас на протяжении всего матча, в первом тайме мы оказались в меньшинстве. Но в итоге мы победили благодаря голу Андрея Борячука, который вышел на замену.
И мы пробились в финальный этап чемпионата Европы, а немцы - нет. Это были невероятные эмоции. После того поединка не мог спать неделю", - рассказал Александр.
Новости по теме
- 17:48 Украинские Зинченко: Нашей первоначальной задачей был выход на чемпионат мира
- 17:55 Украинские Зинченко: Хочется доиграть сезон. Со спортивной точки зрения в АПЛ тоже много вопросов
- 17:00 Украинские Зинченко: Перешел на двухразовое питание, иначе бы набрал такой вес, что можно было бы заменить Леоненко на ТВ