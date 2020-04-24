Топ-3 матча Зинченко за сборную Украины: вспомнил игру, после которой неделю не мог спать

Александра Зинченко, хавбека сборной Украины и английского "Манчестер Сити", спросили о 3 наиболее памятных матчах за "сине-желтых".

Первое, по словам Александра, что приходит на ум, - это недавний домашний поединок с Португалией.

"Второй матч - против сборной Румынии, когда я забил дебютный гол.

Третий - против сборной Германии на уровне U-17 в элит-раунде, когда нас тренировал Александр Головко. Соперников тогда играли Юлиан Брандт, Джонатан Та, Тимо Вернер. Немцев устраивала как победа, так и ничья, нам же нужно было выигрывать.

Игры элит-раунда проходили именно в Германии. Оппоненты «возили» нас на протяжении всего матча, в первом тайме мы оказались в меньшинстве. Но в итоге мы победили благодаря голу Андрея Борячука, который вышел на замену.

И мы пробились в финальный этап чемпионата Европы, а немцы - нет. Это были невероятные эмоции. После того поединка не мог спать неделю", - рассказал Александр.