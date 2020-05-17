Кривцов: В сборной Украины сделано все, чтобы ты ни за что не парился

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о сборной Украины и назвал лучшего игрока УПЛ не из "Динамо" и "Шахтера".

- Мне очень нравится Владлен Юрченко. Я бы его выделил. Он очень прибавил. Я не следил за его игрой, когда он был в Дании. Но после возвращения в "Зарю", мне нравится, как он играет.

В сборной Украины? Сделано все, чтобы ты ни за что не парился, ни за что не отвечал. Твое дело – играть в футбол, качественно тренироваться, подходить к матчам в максимальной форме и с максимальной мотивацией.

Но я привык мыть свои бутсы сам. Не важно – был дождь или сухая погода. Как-то администратор подошел ко мне и чуть ли не с обидой сказал: "Положи, это я сделаю". Но мне не тяжело, тем более прошел дождь. По сути, там надо было просто смыть траву – и они чистые. Он говорит: "Нет, положи. Я обижусь. Это – моя работа. Я должен это делать".

Вот до такого доходит, хотя мне не западло взять бутсы и пойти помыть. Это нормальные вещи, – сказал Кривцов.