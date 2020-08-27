- 1 для сборной Украины. Зубков пропустит тренировочный сбор команды

Украинский хавбек венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков, который был вызван на сбор национальной команды Украины , не прибудет в расположение команды.

Из-за мышечной травмы Александр уже месяц не имеет игровой практики, а потому его физическая форма далека от оптимальной.

Таким образом, Зубков не сыграет в ближайших матчах сборной Украины в Лиге наций против Швейцарии и Испании, которые состоятся 3-го и 6-го сентября соответственно.

Также отметим, что 24-летний Зубков ранее уже вызывался в сборную, однако пока что в составе главной команды страны не дебютировал.