Пятов: Лига наций - лучшая репетиция перед Евро

Голкипер сборной Украин ы Андрей Пятов рассказал о предстоящих поединках Лиги наций с Швейцарией и Испанией.

– Лига наций – замена товарищеским встречам или вы расцениваете этот турнир как значимый для сборной?

– Мы поднялись в рейтинге и вышли в Лигу А. Конечно, для нас это престижно. Просто никогда не мог представить, что сборная за год проведет столько матчей именно с топ-соперниками. Как ни крути, лучше репетиции перед Евро не придумаешь. Надеюсь, следующим летом мы наконец на нем сыграем!

– Насколько тяжело будет с такими оппонентами получить прямую путевку на чемпионат мира?

– Мы посмотрим свой уровень. Где еще его проверять, как не с такими сборными? Самые топовые коллективы в рейтинге, да и по исполнителям самые дорогие. Мы должны показать, что у нас действительно есть команда, а не индивидуальности. Собственно, то, что мы и демонстрировали последние два-три года. Надеюсь, все сложится, мы подготовимся и покажем достойный результат.