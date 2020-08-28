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Пятов: Лига наций - лучшая репетиция перед Евро
Украина готовится к матчам со сборными Швейцарии и Испании
Голкипер
– Лига наций – замена товарищеским встречам или вы расцениваете этот турнир как значимый для сборной?
– Мы поднялись в рейтинге и вышли в Лигу А. Конечно, для нас это престижно. Просто никогда не мог представить, что сборная за год проведет столько матчей именно с топ-соперниками. Как ни крути, лучше репетиции перед Евро не придумаешь. Надеюсь, следующим летом мы наконец на нем сыграем!
– Насколько тяжело будет с такими оппонентами получить прямую путевку на чемпионат мира?
– Мы посмотрим свой уровень. Где еще его проверять, как не с такими сборными? Самые топовые коллективы в рейтинге, да и по исполнителям самые дорогие. Мы должны показать, что у нас действительно есть команда, а не индивидуальности. Собственно, то, что мы и демонстрировали последние два-три года. Надеюсь, все сложится, мы подготовимся и покажем достойный результат.