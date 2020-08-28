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Пятов: Лига наций - лучшая репетиция перед Евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украина готовится к матчам со сборными Швейцарии и Испании

Пятов: Лига наций - лучшая репетиция перед Евро
Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о предстоящих поединках Лиги наций с Швейцарией и Испанией.

– Лига наций – замена товарищеским встречам или вы расцениваете этот турнир как значимый для сборной?

– Мы поднялись в рейтинге и вышли в Лигу А. Конечно, для нас это престижно. Просто никогда не мог представить, что сборная за год проведет столько матчей именно с топ-соперниками. Как ни крути, лучше репетиции перед Евро не придумаешь. Надеюсь, следующим летом мы наконец на нем сыграем!

– Насколько тяжело будет с такими оппонентами получить прямую путевку на чемпионат мира?

– Мы посмотрим свой уровень. Где еще его проверять, как не с такими сборными? Самые топовые коллективы в рейтинге, да и по исполнителям самые дорогие. Мы должны показать, что у нас действительно есть команда, а не индивидуальности. Собственно, то, что мы и демонстрировали последние два-три года. Надеюсь, все сложится, мы подготовимся и покажем достойный результат.

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В статье: Андрей Пятов Украина Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar news

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2020 в 22:32
ты уже показал Интеру --5 штук и ДК -3 штуки --пора завязывать
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+1
0
avatar
канц (Kołobrzeg)
28.08.2020 в 21:09
Главное тебя на поле не выпускать!
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+1
0
simply_the_best (Львов)
28.08.2020 в 21:56
Если нам повезёт, то будет как тымощук на Евро 2016
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0
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