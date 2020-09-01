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Национальная сборная Украины

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Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков

Национальная сборная Украины
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Уже во вторник команда Шевченко вылетает во Львов

Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков
Новина українською

Сборная Украины постепенно завершает харьковский период подготовки к старту второго сезона Лиги наций. Завтра сборная вылетит во Львов, где 3 сентября сыграет со Швейцарией.

Утро команда начала с фото- и видеосессий, стартовавших накануне.

Вечером рабочая программа сине-желтых неизменна - тренировки на "Солнечном". Уже несколько дней сборники на теоретических занятиях анализируют игру своего первого оппонента в Лиге наций, Швейцарии, а на поле реализуют теорию на практике.

Около 23 часов к команде присоединилась заключительная пятерка исполнителей (Яремчук, Пластун, Безус, Соболь, Харатин), и для определения коллектива, который поедет во Львов, у тренерского штаба останется только одно, утренняя тренировка.

Перед ужином главный тренер Андрей Шевченко обратился к команде, поблагодарив ребят за упорную работу на сборе. Также коуч ввел новую традицию: начиная со следующего тренировочного лагеря сами ребята будут выбирать лучшего игрока сбора тайным голосованием. А на начало традиции сам наставник определил победителя в этой номинации на нынешнем сборе. Титул победителя достался Сергею Болбату.

Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков - изображение 1Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков - изображение 2Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков - изображение 3Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков - изображение 4
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В статье: Андрей Шевченко Украина Сергей Болбат
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