Предпоследний день сборов. В расположение сборной прибыла последняя группа игроков

Сборная Украины постепенно завершает харьковский период подготовки к старту второго сезона Лиги наций. Завтра сборная вылетит во Львов, где 3 сентября сыграет со Швейцарией.

Утро команда начала с фото- и видеосессий, стартовавших накануне.

Вечером рабочая программа сине-желтых неизменна - тренировки на "Солнечном". Уже несколько дней сборники на теоретических занятиях анализируют игру своего первого оппонента в Лиге наций, Швейцарии, а на поле реализуют теорию на практике.

Около 23 часов к команде присоединилась заключительная пятерка исполнителей (Яремчук, Пластун, Безус, Соболь, Харатин), и для определения коллектива, который поедет во Львов, у тренерского штаба останется только одно, утренняя тренировка.

Перед ужином главный тренер Андрей Шевченко обратился к команде, поблагодарив ребят за упорную работу на сборе. Также коуч ввел новую традицию: начиная со следующего тренировочного лагеря сами ребята будут выбирать лучшего игрока сбора тайным голосованием. А на начало традиции сам наставник определил победителя в этой номинации на нынешнем сборе. Титул победителя достался Сергею Болбату.