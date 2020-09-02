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Национальная сборная Украины

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Тренер Швейцарии: Сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Перед матчем с Украиной Владимир Петкович пообщался с прессой

Тренер Швейцарии: Сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества
Новина українською

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Украины.

"Честно говоря, я немного побаивался этого сбора национальной команды из-за разного физическое состояние моих футболистов. Но ребята меня успокоили. Они готовы играть и тренироваться на все сто процентов. Думаю, что у соперника ситуация немного приятнее учитывая, что Украине удалось потренироваться немного больше нас.

Думаю, что сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества. Она доказала это в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций-2018/2019. Мои комплименты Андрею Шевченко", - сказал Петкович.

Напомним, что матч Украина – Швейцария состоится в четверг 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.

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В статье: Украина Швейцария Владимир Петкович
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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vlad920 (I-F)
02.09.2020 в 21:46
Звісно. Логічно.
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