Тренер Швейцарии: Сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча Лиги наций против сборной Украины.

"Честно говоря, я немного побаивался этого сбора национальной команды из-за разного физическое состояние моих футболистов. Но ребята меня успокоили. Они готовы играть и тренироваться на все сто процентов. Думаю, что у соперника ситуация немного приятнее учитывая, что Украине удалось потренироваться немного больше нас.

Думаю, что сборная Украины демонстрирует футбол европейского качества. Она доказала это в отборе к Евро-2020 и в Лиге наций-2018/2019. Мои комплименты Андрею Шевченко", - сказал Петкович.

Напомним, что матч Украина – Швейцария состоится в четверг 3 сентября во Львове и начнется в 21:45.