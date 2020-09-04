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Национальная сборная Украины

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Андрей Павелко прокомментировал триумф Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ доволен выступлением сборной

Андрей Павелко прокомментировал триумф Украины в Лиге наций
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Швейцарией (2:1) в Лиге наций.

"Если бы была возможность оставить сегодняшнюю турнирную таблицу в группе... С такими командами в Лиге наций у нас первая позиция. Уверен, что это сюрприз для болельщиков, которые 10 месяцев не видели сборную и соскучились по ней.

Игра была против сильной и неудобной по стилю игры команды. Швейцария – один из лидеров мирового футбола среди сборных. Мы благодарны Львову за ту атмосферу, которую болельщики создали для игроков во время подготовки к игре. Конечно же, аура "Арены Львов" дала такую же синергию для позитивного результата", – сказал Павелко.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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ShtanGa (Славське)
04.09.2020 в 16:34
Я таке колись читав у совковій пресі
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Инспектор ( )
04.09.2020 в 15:52
Триумф это победа на ЧМ или ЧЕ
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