Андрей Павелко прокомментировал триумф Украины в Лиге наций

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Швейцарией (2:1) в Лиге наций.

"Если бы была возможность оставить сегодняшнюю турнирную таблицу в группе... С такими командами в Лиге наций у нас первая позиция. Уверен, что это сюрприз для болельщиков, которые 10 месяцев не видели сборную и соскучились по ней.

Игра была против сильной и неудобной по стилю игры команды. Швейцария – один из лидеров мирового футбола среди сборных. Мы благодарны Львову за ту атмосферу, которую болельщики создали для игроков во время подготовки к игре. Конечно же, аура "Арены Львов" дала такую же синергию для позитивного результата", – сказал Павелко.