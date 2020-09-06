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Национальная сборная Украины

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Степаненко пропускает матч с Испанией из-за повреждения колена

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тарас получил серьезную травму

Степаненко пропускает матч с Испанией из-за повреждения колена
Новина українською

Сегодня стало известно, что основной опорный полузащитник национальной сборной Украины Тарас Степаненко пропустит матч Лиги Наций против Испании.

Хавбека донецкого "Шахтера" в заявке украинской команды заменил Евгений Макаренко.

Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский назвал причину отсутствия Тараса в заявке первой команды страны - Степаненко повредил колено.

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В статье: Тарас Степаненко сборная Украины Лига Наций сборная Испании
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Комментарии (2)
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kvit85 (Станіслав)
06.09.2020 в 16:52
Рівноцінної заміни немає...а вся надія була на нього... Ну нічо, буває що може і накраще!
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Dany_Red (Харьков)
06.09.2020 в 16:31
Беда...
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