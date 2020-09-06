Национальная сборная Украины
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Степаненко пропускает матч с Испанией из-за повреждения колена
Тарас получил серьезную травму
Сегодня стало известно, что основной опорный полузащитник национальной сборной Украины
Хавбека донецкого "Шахтера" в заявке украинской команды заменил Евгений Макаренко.
Пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский назвал причину отсутствия Тараса в заявке первой команды страны - Степаненко повредил колено.
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Комментарии (2)
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kvit85 (Станіслав)
06.09.2020 в 16:52
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Dany_Red (Харьков)
06.09.2020 в 16:31
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