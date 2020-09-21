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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Чеберко, Супряга и еще 26 игроков в обойме Шевченко на октябрьские матчи сборной

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Сбор начнется 5 октября

Чеберко, Супряга и еще 26 игроков в обойме Шевченко на октябрьские матчи сборной
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут вызваны на сбор команды перед матчами с Францией, Германией и Испанией в октябре.

Всего в списке тренера 28 фамилий.

Вратари: Пятов ("Шахтер"), Лунин ("Реал"), Бущан ("Динамо")

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Миколенко, Караваев (оба – "Динамо"), Соболь ("Брюгге"), Михайличенко ("Андерлехт"), Чеберко (ЛАСК), Пластун ("Гент")

Полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм"), Коноплянка, Степаненко, Марлос, Коваленко ("Шахтер"), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта"), Зинченко ("Манчестер Сити"), Макаренко ("Кортрейк"), Харатин ("Ференцварош")

Нападающие: Яремчук ("Гент"), Мораес ("Шахтер"), Супряга ("Динамо")

Резерв: Безус ("Гент")

Отмечается, что сбор начнется 5 октября, и команда сразу отправится в Париж, где через два дня сыграет товарищеский матч с Францией.

10 и 13 октября Украина проведет матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
УАФ
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Комментарии (10)
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skif1927 (Динамо)
21.09.2020 в 20:35
Знову чмошні ляпові-кривцови...
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0
0
Червяк (Донецкая)
21.09.2020 в 20:35
Состав на Францию; Лунин, Пластун Чеберко, Караваев, Соболь, Сидорчук, Макаренко, Буяльский, Шапаренко, Марлос, Мораес. На замену выпустить кого-то из основных, но не более чем на 30 минут каждого
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0
-1
givchak (Дрогобич)
21.09.2020 в 20:19
.
Ответить
0
0
Alex Sunchez
21.09.2020 в 19:30
Конобанка покажет "класс" и как нужно играть
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+2
0
Impressed (Украина)
21.09.2020 в 19:13
честно, пока нифига не понимаю за что Супряга получил вызов. я его очень поддерживаю, но не понимаю за что он вызов получает и чем он лучше условных Зозули, Филлипова, Кабаева?
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0
-6
Impressed (Украина)
21.09.2020 в 20:17
конструктивные минусы...
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0
-2
Hanter44 (Baburka)
21.09.2020 в 20:21
Молодой,потомучто.Перспективный,талантливый..Мало этого?
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0
0
Червяк (Донецкая)
21.09.2020 в 20:30
При живых и двуногих Яремчуке и Мораесе ни у кого шансов нет. Молодого берут потому что у негоесть шанс досидеть, есть ли шанс у Филиппова? У Зозули точно нет
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0
-1
Impressed (Украина)
21.09.2020 в 19:12
Болбат? серьезно?
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+4
0
givchak (Дрогобич)
21.09.2020 в 20:21
А кого справа у захист? Караваєв, а ще хто?
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0
-1


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