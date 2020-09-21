Чеберко, Супряга и еще 26 игроков в обойме Шевченко на октябрьские матчи сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков, которые будут вызваны на сбор команды перед матчами с Францией, Германией и Испанией в октябре.

Всего в списке тренера 28 фамилий.

Вратари: Пятов ("Шахтер"), Лунин ("Реал"), Бущан ("Динамо")

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Болбат (все – "Шахтер"), Миколенко, Караваев (оба – "Динамо"), Соболь ("Брюгге"), Михайличенко ("Андерлехт"), Чеберко (ЛАСК), Пластун ("Гент")

Полузащитники: Ярмоленко ("Вест Хэм"), Коноплянка, Степаненко, Марлос, Коваленко ("Шахтер"), Сидорчук, Цыганков, Буяльский, Шапаренко (все – "Динамо"), Малиновский ("Аталанта"), Зинченко ("Манчестер Сити"), Макаренко ("Кортрейк"), Харатин ("Ференцварош")

Нападающие: Яремчук ("Гент"), Мораес ("Шахтер"), Супряга ("Динамо")

Резерв: Безус ("Гент")

Отмечается, что сбор начнется 5 октября, и команда сразу отправится в Париж, где через два дня сыграет товарищеский матч с Францией.

10 и 13 октября Украина проведет матчи Лиги наций против Германии и Испании в Киеве на НСК "Олимпийский".