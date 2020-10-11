Впервые при тренерстве Андрея Шевченко Украина проиграла три матча подряд

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с середины 2016-го года – официально вступил в должность после чемпионата Европы и первый матч провел против Исландии пятого сентября 2016-го года. С тех пор Украина не проигрывала более двух поединков подряд. До сегодняшнего дня.

шестого сентября 2020-го года Украина уступила Испании в Лиге наций 0:4;

седьмого октября 2020-го года было поражение от Франции в товарищеском матче 1:7;

десятого октября 2020-го года – поражение от Германии в Лиге наций 1:2.

Три подряд поражения при тренерстве Шевченко Украина потерпела впервые. Ранее были только две подряд неудачи – в матчах с Хорватией и Мальтой.