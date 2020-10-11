Национальная сборная Украины
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Впервые при тренерстве Андрея Шевченко Украина проиграла три матча подряд
Но и соперники во время этой серии были грозными
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с середины 2016-го года – официально вступил в должность после чемпионата Европы и первый матч провел против Исландии пятого сентября 2016-го года. С тех пор Украина не проигрывала более двух поединков подряд. До сегодняшнего дня.
- шестого сентября 2020-го года Украина уступила Испании в Лиге наций 0:4;
- седьмого октября 2020-го года было поражение от Франции в товарищеском матче 1:7;
- десятого октября 2020-го года – поражение от Германии в Лиге наций 1:2.
Три подряд поражения при тренерстве Шевченко Украина потерпела впервые. Ранее были только две подряд неудачи – в матчах с Хорватией и Мальтой.
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
11.10.2020 в 01:19
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Кукуся 67 (Киев)
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