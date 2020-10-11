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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Впервые при тренерстве Андрея Шевченко Украина проиграла три матча подряд

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но и соперники во время этой серии были грозными

Впервые при тренерстве Андрея Шевченко Украина проиграла три матча подряд
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с середины 2016-го года – официально вступил в должность после чемпионата Европы и первый матч провел против Исландии пятого сентября 2016-го года. С тех пор Украина не проигрывала более двух поединков подряд. До сегодняшнего дня.

  • шестого сентября 2020-го года Украина уступила Испании в Лиге наций 0:4;
  • седьмого октября 2020-го года было поражение от Франции в товарищеском матче 1:7;
  • десятого октября 2020-го года – поражение от Германии в Лиге наций 1:2.

Три подряд поражения при тренерстве Шевченко Украина потерпела впервые. Ранее были только две подряд неудачи – в матчах с Хорватией и Мальтой.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Лига Наций
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Комментарии (4)
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usovvictor (Kharkov)
11.10.2020 в 01:19
...к чему этот заголовок, ...ну и проиграла, а вы что ждали? Фонтан побед!? Так это не к нам пока...
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0
0
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Кукуся 67 (Киев)
11.10.2020 в 00:34
Будет еще и четвертое, тут гадалкой быть не надо
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+1
0
givchak (Дрогобич)
11.10.2020 в 00:55
І п'яте, в листопаді в Німеччині. Дай Бог, щоб шостого (у Швейцарії) не було. Матчу з Польшею вроді поки не підтверджено.
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+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
11.10.2020 в 00:56
Якщо Бущан буде,то 100%
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0
0


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