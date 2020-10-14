Национальная сборная Украины
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Эдмар: Марлос любит Украину, у него здесь родились дети
Эдмар рассказал о натурализации двух бразильцев Шахтера
Экс-хавбек
"Я говорил с Марлосом перед тем, как он принял гражданство Украины. Посоветовал ему быть собой. Я сказал ему: ты хороший парень, а не пижон. Я знаю о его отношении к Украине. Его уважают ребята. Он любит Украину, у него здесь родились дети.
С Мораесом я не разговаривал о гражданстве. Честно, я даже и не знал", – сказал Эдмар.
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Источник:football hub
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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
15.10.2020 в 00:42
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+2
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2020 в 00:39
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