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Эдмар: Марлос любит Украину, у него здесь родились дети

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Эдмар рассказал о натурализации двух бразильцев Шахтера

Эдмар: Марлос любит Украину, у него здесь родились дети
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Эдмар рассказал о том, как Марлос и Жуниор Мораес принимали украинское гражданство.

"Я говорил с Марлосом перед тем, как он принял гражданство Украины. Посоветовал ему быть собой. Я сказал ему: ты хороший парень, а не пижон. Я знаю о его отношении к Украине. Его уважают ребята. Он любит Украину, у него здесь родились дети.

С Мораесом я не разговаривал о гражданстве. Честно, я даже и не знал", – сказал Эдмар.

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В статье: Эдмар Украина Марлос Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
football hub

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Комментарии (2)
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Po4eson (Одесса)
15.10.2020 в 00:42
Вот и ответ хейтерам. Особенно в отношении Марлоса. Приехал юным, женился на харьковчанке, максимально интегрировался в Украину, принял гажданство - а тут всё не то и не так. Так нельзя. По Мораесу +/- то же. Вам, хейтерам, было бы приятно, если б нашим соотечественникам, приехавших на заработки в Европу (а их не мало), планирующих взять в перспективе гражданство тех стран (их тоже, к сожалению, очень много), тыкали в них как на недоразумения? Марлос и Мораес защищают футбольную Украину на международной арене и, кстати, и гимн поют и язык знают. Конечно, когда то они станут непрофпригодными, но они навсегда останутся гражданами Украины.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
15.10.2020 в 00:39
Справжні українці)!
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