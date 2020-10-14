Эдмар: Марлос любит Украину, у него здесь родились дети

Экс-хавбек сборной Украины Эдмар рассказал о том, как Марлос и Жуниор Мораес принимали украинское гражданство.

"Я говорил с Марлосом перед тем, как он принял гражданство Украины. Посоветовал ему быть собой. Я сказал ему: ты хороший парень, а не пижон. Я знаю о его отношении к Украине. Его уважают ребята. Он любит Украину, у него здесь родились дети.

С Мораесом я не разговаривал о гражданстве. Честно, я даже и не знал", – сказал Эдмар.