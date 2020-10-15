Национальная сборная Украины
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Караваев отреагировал на ролик, где Шевченко пихает Миколенко
"Не смешно!"
Правый защитник национальной сборной Украины Александр Караваев прокомментировал видео, появившееся перед матчем с Испанией, где тренер Андрей Шевченко сказал защитнику Виталию Миколенко, что "никому из футболистов не будет смешно".
Караваев назвал этот случай привычным рабочим моментом.
Ничего особенного. Андрей Николаевич самом деле может часто и отругать, и подбодрить, и пошутить. Это рабочий момент и нечего тут комментировать.
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.10.2020 в 13:40
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Инспектор ( )
15.10.2020 в 12:46
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 12:52
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 12:41
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 13:47
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 14:08
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 14:12
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 12:32
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