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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Караваев отреагировал на ролик, где Шевченко пихает Миколенко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Не смешно!"

Караваев отреагировал на ролик, где Шевченко пихает Миколенко
Новина українською

Правый защитник национальной сборной Украины Александр Караваев прокомментировал видео, появившееся перед матчем с Испанией, где тренер Андрей Шевченко сказал защитнику Виталию Миколенко, что "никому из футболистов не будет смешно".

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Караваев назвал этот случай привычным рабочим моментом.

Ничего особенного. Андрей Николаевич самом деле может часто и отругать, и подбодрить, и пошутить. Это рабочий момент и нечего тут комментировать.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Александр Караваев Виталий Миколенко
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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.10.2020 в 13:40
а мог бы и ножичком полоснуть (с)
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+1
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Инспектор ( )
15.10.2020 в 12:46
Как журналисты любят слово "пихать". Футболисты вживают это слово намного реже
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-1
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Динамо-машина (Киев)
15.10.2020 в 12:52
Ничего подобного, футболисты как раз очень часто это слово используют, от них то журналисты и переняли это. Особенно Миля всегда любит рассказывать, кто и кому где-то там "напихал".
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+1
0
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 12:41
коли був в совэтскій учєбці, то сержанти на рік старше досить часто вживали слово "синок".))
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+2
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 13:47
"слоняра" -сержанты говорили молодым
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0
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ПетроФ (Луцьк)
15.10.2020 в 14:08
сперечатись не буду. Союз великий. учэбок сотні і в кожній були свої правила. я наприклад ніколи не чув "слоняра", може тому що противогаза бачив пару раз за півроку.
0
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Saturn (Киев)
15.10.2020 в 14:12
Правда, то в ЮГВ так говорили
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.10.2020 в 12:32
Ахметовилизувачі на Футболах ще до гри вчепилися в цей епізод, аби нагадити збірній. А коментар пітараса Столярчука на ТРК гри з Іспанією це як кажуть атпад.
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