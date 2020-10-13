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Шевченко - игроку сборной: Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха
Наставник сборной жестко отреагировал на смех со стороны игрока
Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.
В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована, кажется, 21-летнему защитнику Виталию Миколенко, но не будем утверждать.
"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь завтра не до смеха будет. Понятно?", – сказал Шевченко.
Матч Украина – Испания состоится на НСК "Олимпийский", начало в 21:45. В предыдущих трех матчах команда Шевченко трижды уступила.
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Источник:Football Hub
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