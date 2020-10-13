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Шевченко - игроку сборной: Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Наставник сборной жестко отреагировал на смех со стороны игрока

Шевченко - игроку сборной: Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха
Новина українською

Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.

В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована, кажется, 21-летнему защитнику Виталию Миколенко, но не будем утверждать.

"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь завтра не до смеха будет. Понятно?", – сказал Шевченко.

Матч Украина – Испания состоится на НСК "Олимпийский", начало в 21:45. В предыдущих трех матчах команда Шевченко трижды уступила.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Национальная сборная Укрианы Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (20)
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Dimka26 (Чернигов)
13.10.2020 в 17:56
а вообще. уже сейчас видно, что Шевченко не пойдет сильно далеко. вот Ребров уже сделал себе имя в ЕВропе и его ждет хорошее будущее, а этот будет только срываться от бессилия на игроках.
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+1
0
krakow (Херсон)
13.10.2020 в 17:56
Тускнеет Андрюшин нимб,на глазах. До недавна,это считалось хорошей атмосферой в команде...Шева своей методикой, напоминает стоящие часы.Те тоже,пару раз выстреливают.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
13.10.2020 в 17:55
кто все понимает - тот не пел ему песни. так как прекрасно видели. что половина матчей выигранных были на везении. Напомню, на везении прошли группу B в прошлой лиге наций, забив на последней минуте чехам и получив пенальти словакам. Все были в восторге, но умные люди понимали, что это везение и всегда так не будет. В отборе на Евро только Шевченко 2 матча хороших выдал - дома против Португальцев и Сербов. А к остальным матчам тоже были вопросы. Ведь Жерсон в матче с Люксембургом подарил победу забив в свои ворота, да и во втором матче с ними играли на грани. Против сербов чудом отделались ничьей на последних минутах. Так что говорить о гениальности Шевы как-то не приходится. Но многим людям достаточно и этого. Правда, везение рано или поздно заканчивается. Вон по жребию Шеве повезло с Грузией и Македонией и мы не упадем в грязь лицом и более-менее выступим и все будут опять его боготворить. Так что. что тут обсуждать.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.10.2020 в 17:33
Шева, начни тренировать с низов, как положено, наберись опыта, тогда и приходи. А не срывай злость на игроках, которые с топами выходят без плана на игру и играют, как получится
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+3
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 17:34
Сто відсотків. Зриватися на молодих кожен імпотент уміє, а ти спробуй навчитися тренувати і не по блату проходити в місце роботи.
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+1
-1
SERG DIAGER (Сумы)
13.10.2020 в 17:35
Після кваліфікації ви інше співали , експєрди долбані. А коли підтримати треба, ллєте гівно. Не подобається , дивися чемпіонат Аргентини
+3
-2
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 17:44
Я нічо не співав. Я завжди вважав, що Шевченко - не тренер.
+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
13.10.2020 в 17:54
кто все понимает - тот не пел ему песни. так как прекрасно видели. что половина матчей выигранных были на везении. Напомню, на везении прошли группу B в прошлой лиге наций, забив на последней минуте чехам и получив пенальти словакам. Все были в восторге, но умные люди понимали, что это везение и всегда так не будет. В отборе на Евро только Шевченко 2 матча хороших выдал - дома против Португальцев и Сербов. А к остальным матчам тоже были вопросы. Ведь Жерсон в матче с Люксембургом подарил победу забив в свои ворота, да и во втором матче с ними играли на грани. Против сербов чудом отделались ничьей на последних минутах. Так что говорить о гениальности Шевы как-то не приходится. Но многим людям достаточно и этого. Правда, везение рано или поздно заканчивается. Вон по жребию Шеве повезло с Грузией и Македонией и мы не упадем в грязь лицом и более-менее выступим и все будут опять его боготворить. Так что. что тут обсуждать.
+1
0
С.Карпович. (Ланівці)
13.10.2020 в 17:25
Хіхоньки да хаханьки,шо ти кому скажеш.Кварцяного треба до них.
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+1
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.10.2020 в 17:18
6 поразок підряд це буде круто. На Євро збірну буде готовити новий тренер, хоча треба оставляти Шевченка.
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0
-1
Зритель (Харьков)
13.10.2020 в 17:47
Якщо листопаді буде товарняк з Польщею, може бути і 7.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.10.2020 в 17:04
Нервишки напряжены . Хорошо хоть по морде не дал... а после игры может и даст... как пойдет и какой результат придет.
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0
0
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 17:01
Значить, чекаємо на чергову аннігіляцію від Реґілона і Фаті.
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0
-2
Comment06 (Украина)
13.10.2020 в 17:00
После французского унижения постоянно звучит тема отсутствия 8-9 игроков основного состава сборной. А Шевченко назовет этот основной состав, с которым не будет никаких отмазок?
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+1
0
football_soccer (Украина)
13.10.2020 в 16:55
Испанцы с неба на землю быстро опустят, а то начитался, что за него миллионы готовы платить и звезду словил.
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+4
0
storm_ua (Николаев)
13.10.2020 в 16:54
Шева уходи, над тобой уже мальцы смеются. Ну не тренер ты, не тренер.. Неужели это так сложно признать
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+3
-7
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.10.2020 в 17:01
та лан, покі що все нормас. Результати є, а досвіду ще набереться.
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+2
-1
somishka (Харьков)
13.10.2020 в 17:08
Одни специ как посмотреть, единственное что правда умеют, какахи накидывать с дивана.
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+3
-1
Footballhead (м. Чернігів)
13.10.2020 в 17:15
В тебе пульнути? Я можу, в мене на всіх хвате.
0
-1
somishka (Харьков)
13.10.2020 в 17:20
Footballhead (м. Чернігів) читаю коменты и такое чувство, что сюда как в туалет ходить стали, удручает.
+2
-1


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