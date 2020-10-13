Шевченко - игроку сборной: Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха

Перед матчем с Испанией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко жестко пообщался с игроками команды.

В кадр попала реплика 44-летнего наставника, которая была адресована, кажется, 21-летнему защитнику Виталию Миколенко, но не будем утверждать.

"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому здесь завтра не до смеха будет. Понятно?", – сказал Шевченко.

Матч Украина – Испания состоится на НСК "Олимпийский", начало в 21:45. В предыдущих трех матчах команда Шевченко трижды уступила.