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Национальная сборная Украины

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Сабо: В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

После матча с Испанией Йожеф Йожефович выдал массу комплиментов вратарю сборной Украины

Сабо: В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился впечатлениями от матча Украина - Испания (1:0).

— Защитный вариант - на Шевченка не похож. Оказалось, что терпели - новое слово в футболе. Во всяком случае, наша команда отбилась, сыграла компактно, на очень высоком уровне дисциплины. В моментах испанцев выручил Бущан. У него все есть - рост, прыгучесть, чутье. Это очень перспективный вратарь. Он еще должен вырасти. В этом матче взял три или четыре "мертвых мяча". Я поздравляю Георгия и всю команду. Главное в этом противостоянии был результат. Добыли три очка.

— После возвращения игроков "Шахтера" основной состав сборной изменится к обычному варианту?

— Все возможно, но пока у нас нет лучших центральных защитников, чем Кривцов и Матвиенко. Миколенко - игрок левой бровки. У него есть скорость, отбор, атлетизм - он должен и будет играть на этой позиции, потому что сильнее всех. Мне очень нравятся его игра и прогресс. Так что эти два игрока с "Шахтера", плюс, Степаненко, вернутся в основной состав. Тарас - один из лучших в Европе опорных полузащитников. Он все время в борьбе и отборе.

Малиновского и Зинченко мы никуда не денем. Ярмоленко тоже, но это не тот Ярмоленко, который был год назад. Он не играет. Скамейка не дает роста футболисту. Раньше обводил, забивал, проходил с центра, как Цыганков сейчас. Виктор забил, но там нужно Де Хеа ставить двойку! Куда он полез?! В сравнении с Бущаном, Де Хеа – не основной вратарь. Он проигрывает Георгию.

Бущан будет лучшим вратарем в Украине. У него есть все данные, а ошибки поправят и подскажут, как с ними справится. Георгий доказал, что он сейчас лучший.

— Как оцените игру центрального треугольника нашей сборной?

— Они слабее Малиновского, Зинченко, Степаненко. Никуда не денешься. У них не чувствуется запас прочности. Хотя, Шапаренко за последнее время подтянулся.

— Динамовцы вернутся в хорошем расположении духа к матчу с "Рухом"?

— Сыграть три игры подряд - очень тяжело. Вообще удивляюсь УЕФА, что они затеяли такие игры - футболисты же люди, нельзя гробить игроков, играя в таком плотном графике. Удивлен, как восемнадцатилетний Илья Забарный выдержал все это. Посмотрим, будет ли он играть в "Динамо", потому что там есть и другие центральные защитники. Думаю, Луческу проведет ротацию и команда будет играть с "Рухом" на результат. Игры нет, а результат есть.

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В статье: Украина Испания Йожеф Сабо
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Cerega15 (Kherson)
15.10.2020 в 20:25
Я х..ю, дорогая редакция. Хотя бы названия своих статей можно писать без ошибок?
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0
0
Лекарь (село Дарница)
15.10.2020 в 19:28
Под новостью три крота отписались. Один адекватный с виду, а два откровенных дебила. А, и еще один подписанный в новости лесть льет
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+3
0
avatar
Инспектор ( )
15.10.2020 в 18:03
Ничему не учимся. все время кидаемся в крайности. И выводы делаем по одной игре. Забывая , что в принципе то , что Лига Наций это упорядочение проведения товарищеских игр
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+4
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
15.10.2020 в 18:39
Та Бущан краще,Буфона))))Інфа100%)))
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
15.10.2020 в 18:42
Он уже стоит в Динамо 35 лямов))))) Хотя как всегда никому эти голубчики не нужны!
+1
-3


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