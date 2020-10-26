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Игрок Шахтера прокомментировал свой дебютный вызов в команду Шевченко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

После игры с "Реалом"

Игрок Шахтера прокомментировал свой дебютный вызов в команду Шевченко
Новина українською

Игрок левого фланга донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко получил первый вызов в национальную сборную Украины и прокомментировал эту новость ТК Футбол.

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Конечно, положительные эмоции. Это большой шаг вперед. Главное - доказать, воспользоваться шансом. Конечно, доволен.

Повлиял ли на мой вызов матч в Мадриде? Думаю, повлиял. Но и до этого я работал много. Старался, ждал, верил, что будет такой вызов. Думаю, заслужил. Буду работать дальше.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Источник:
Великий футбол

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