Национальная сборная Украины
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Игрок Шахтера прокомментировал свой дебютный вызов в команду Шевченко
После игры с "Реалом"
Игрок левого фланга донецкого "
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Конечно, положительные эмоции. Это большой шаг вперед. Главное - доказать, воспользоваться шансом. Конечно, доволен.
Повлиял ли на мой вызов матч в Мадриде? Думаю, повлиял. Но и до этого я работал много. Старался, ждал, верил, что будет такой вызов. Думаю, заслужил. Буду работать дальше.
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Источник:Великий футбол
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