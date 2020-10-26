Игрок Шахтера прокомментировал свой дебютный вызов в команду Шевченко

Игрок левого фланга донецкого " Шахтера " Виктор Корниенко получил первый вызов в национальную сборную Украины и прокомментировал эту новость ТК Футбол.

Конечно, положительные эмоции. Это большой шаг вперед. Главное - доказать, воспользоваться шансом. Конечно, доволен.

Повлиял ли на мой вызов матч в Мадриде? Думаю, повлиял. Но и до этого я работал много. Старался, ждал, верил, что будет такой вызов. Думаю, заслужил. Буду работать дальше.